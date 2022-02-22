Умер известный украинский диссидент

Ночью на 22 февраля умер известный представитель украинского шестидесятничества, диссидент и Герой Украины Иван Дзюба. Сердце украинца остановилось на 91 году жизни. О смерти литературоведа пишет Радио Свобода.

Иван Дзюба, скриншот с видео

Ивана Дзюбу знали как одного из лидеров национального возрождения украинской культуры, он входил в список шестидесятников, получил хорошее образование и стал доктором филологических наук, академиком НАН Украины. Также Ивана Михайловича знали как литературного критика, публициста и правозащитника.

Иван Михайлович родился в Донецкой области в 1931 году. Во времена советской власти, в 1972 году, его приговорили к ссылке за то, что написал "Интернационализм или русификация". Однако потом его помиловали, потому что он болел открытой формой туберкулеза и с учетом защиты его коллег из писательского цеха Николая Лукаша. В 1973 году ему сообщили о помиловании. Тогда он написал покаянное заявление в газете.



Иван Дзюба в 1980-х написал несколько книг "Грани кристалла", "Стефан Зорян в истории армянской литературы", "Отчизна у нас одна", "Сариддин Айни". В конце декады он был восстановлен в Союзе писателей Украины. Также Иван Михайлович был одним из основателей антикоммунистической партии Народного Движения Украины.

Во времена независимой Украины он занимал должность министра культуры с 1992 по 1994 год. Получил международную премию им. Т. и А. Антонович, Национальную премию Украины им. Т. Г. Шевченко. Иван Михайлович был награжден Орденом Ярослава Мудрого V степени и Орденом Свободы.



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