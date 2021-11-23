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Умер известный украинский дирижер: подробности

Музыканту было 83 года

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Умер народный артист Украины Аллин Власенко, дирижер оркестра Национальной оперы. Ему было 83 года. Об этом с грустью сообщает в социальных сетях Национальная опера Украины.

Умер известный украинский дирижер: подробности

Аллин Власенко (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

В некрологе отмечается, что ушел в вечность один из известных дирижеров ХХ века. Именно таков был Аллин Григорьевич Власенко. О причинах смерти народного артиста не сообщается.

Три года назад, в 2018 году, художник праздновал 60-летие собственного творчества.

Аллин Власенко стал дирижером главного симфонического оркестра страны в молодом возрасте, ему исполнилось всего 27 лет.

Художник был не только дирижером, но и постановщиком оперных и балетных работ. Творческий счет Власенко – это более полусотни классических представлений.

В частности, полную аудиторию поклонников в Национальной опере страны собирали его известные работы "Мастер и Маргарита" на сборную музыку и "Вечера на хуторе у Диканьки" Евгения Станковича.

Художник подготовил себе замену – многих молодых артистов. Среди  них известны уже сейчас украинские дирижеры Владимир Сиренко, Сергей Власов, Виктория Жадько, Наталья Пономарчук, Игорь Андриевский, Сергей Голубничий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что умер екснардеп нескольких созывов. На 88-м году жизни скончался нардеп I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский. Политик не справился с последствиями коронавирусной болезни, умер в Институте сердца. Незадолго до этого Юлий Иоффе сообщил, что Ефим Звягильский в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию, где и боролся за свою жизнь.


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Источник: https://www.facebook.com/National.opera.of.Ukraine/posts/4634712849920231
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