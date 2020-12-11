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Умер известный советский актер Николай Иванов

Артисту было 77 лет

сегодня, 13:17
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 11 декабря, стало известно о смерти известного советского актера, Народного артиста России Николая Иванова. Его не стало на 78-ом году жизни. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, стала сердечная недостаточность. 

Умер известный советский актер Николай Иванов

ФОТО: Из открытых источников

В Советском союзе о Николая Иванова узнали благодаря художественному многосерийному фильму "Вечный зов", который был снят в 1973 году. Актер также снимался в таких фильмах, как: "О любви", "Красная палатка", "Битва за Москву", "Море в огне", "Встретимся в метро", "Кузнечик", "Любить человека", "Улица разбитых фонарей" и других. На счету советского актера несколько десятков блестящих ролей. 

Основную часть жизни Николай Иванов посвятил служению в театре, ведь с 1960 года работал в Театре юного зрителя в Петербурге. За свою актерскую карьеру, артист сыграл около 150 ролей. 

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком ", — написали на официальной странице Театра в Facebook. 

"Коля был светлый человек, настоящий человек театра. Это очень горькая потеря!", — рассказал товарищ Николая Иванова Данила Корогодский. 

Напомним, что 9 декабря не стало еще одного известного советского артиста Вячеслава Ивановича Езепова. Сердце актера остановилось на 80-ом году жизни. Причину смерти не называют. Вячеслав Езепов более 50 лет являлся ведущим актером Малого театра, а также снимался в популярных советских кинолентах.

Ранее издание "Комментарии" писало о потерях 2020 года, о том, кто из знаменитостей скончался в уходящем году. 


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Источник: http://oteatre.info/ushel-iz-zhizni-nikolaj-ivanov/
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