Умер известный советский актер Николай Иванов

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Елизавета Черных
Сегодня, 11 декабря, стало известно о смерти известного советского актера, Народного артиста России Николая Иванова. Его не стало на 78-ом году жизни. Причиной, по которой оборвалась жизнь актера, стала сердечная недостаточность.
ФОТО: Из открытых источников
В Советском союзе о Николая Иванова узнали благодаря художественному многосерийному фильму "Вечный зов", который был снят в 1973 году. Актер также снимался в таких фильмах, как: "О любви", "Красная палатка", "Битва за Москву", "Море в огне", "Встретимся в метро", "Кузнечик", "Любить человека", "Улица разбитых фонарей" и других. На счету советского актера несколько десятков блестящих ролей.
Основную часть жизни Николай Иванов посвятил служению в театре, ведь с 1960 года работал в Театре юного зрителя в Петербурге. За свою актерскую карьеру, артист сыграл около 150 ролей.
Напомним, что 9 декабря не стало еще одного известного советского артиста Вячеслава Ивановича Езепова. Сердце актера остановилось на 80-ом году жизни. Причину смерти не называют. Вячеслав Езепов более 50 лет являлся ведущим актером Малого театра, а также снимался в популярных советских кинолентах.
Ранее издание "Комментарии" писало о потерях 2020 года, о том, кто из знаменитостей скончался в уходящем году.
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