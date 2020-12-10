Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами

Язык
Coinspot 10.12.2020
BTC/USD
18193.88
ETH/USD
559.08
LTC/USD
75.30
НБУ 10.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
2020 год принес миру, как победы, так и разочарования...Ушли из
жизни легендарные спортсмены, артисты, политики и музыканты. Давайте вспомним,
кто из знаменитостей покинул нас в уходящем году, и чем они
запомнились миру.
ФОТО: Из открытых источников
Коби Брайант
26 января В Калифорнии погиб 41-летний легендарный профессиональный баскетболист Коби Брайант. Пятикратный чемпион НБА погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе. Сразу же стало известно о том, что вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла.
Михаил Кокшенов
Известный советский актер скончался 5 июня в возрасте 83 лет. В 2017 году актер перенес инсульт, а последние полгода он находился в реабилитационном центре под Москвой. За свою блестящую актерскую карьеру, Кокшенов сыграл более 100 ролей.
Борис Клюев
1 сентября на 77-ом году жизни ушел из жизни актер, полюбившийся всем ролью Николая Петровича в сериале "Воронины". Известно, что в 2018 году Клюеву диагностировали онкологическое заболевание, с которым он сражался на протяжение двух лет.
Кендзо Такада
Всемирно известный японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo умер 4 октября в возрасте 81 года. Жизнь знаменитости унесло коронавирусное заболевание.
Шон Коннери
Популярный британский актер, который прославился благодаря роли "Джеймса Бонда". Известного артиста не стало 31 октября в возрасте 90 лет от пневмонии и заболеваний сердца.
Михаил Жванецкий
6 ноября на 87- году жизни умер известный юморист Михаил Жванецкий. За месяц до смерти сатирик объявил о прекращении публичных выступлений. Сердце Жванецкого остановилось из-за возраста и болезней.
Армен Джигарханян
Народный артист СССР умер на 86-ом году жизни 14 ноября из-за возрастных болезней. В апреле 2018 Джигарханян пережил инфаркт и был госпитализирован в одну из московских клиник, где некоторое время находился в коме.
Диего Марадона
Легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от отека легких, который спровоцировала острая сердечная недостаточность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости