Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами

2020 год принес миру, как победы, так и разочарования...Ушли из жизни легендарные спортсмены, артисты, политики и музыканты. Давайте вспомним, кто из знаменитостей покинул нас в уходящем году, и чем они запомнились миру.

ФОТО: Из открытых источников

Коби Брайант

26 января В Калифорнии погиб 41-летний легендарный профессиональный баскетболист Коби Брайант. Пятикратный чемпион НБА погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе. Сразу же стало известно о том, что вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла.

Михаил Кокшенов

Известный советский актер скончался 5 июня в возрасте 83 лет. В 2017 году актер перенес инсульт, а последние полгода он находился в реабилитационном центре под Москвой. За свою блестящую актерскую карьеру, Кокшенов сыграл более 100 ролей.





Борис Клюев

1 сентября на 77-ом году жизни ушел из жизни актер, полюбившийся всем ролью Николая Петровича в сериале "Воронины". Известно, что в 2018 году Клюеву диагностировали онкологическое заболевание, с которым он сражался на протяжение двух лет.

Кендзо Такада

Всемирно известный японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo умер 4 октября в возрасте 81 года. Жизнь знаменитости унесло коронавирусное заболевание.





Шон Коннери

Популярный британский актер, который прославился благодаря роли "Джеймса Бонда". Известного артиста не стало 31 октября в возрасте 90 лет от пневмонии и заболеваний сердца.

Михаил Жванецкий

6 ноября на 87- году жизни умер известный юморист Михаил Жванецкий. За месяц до смерти сатирик объявил о прекращении публичных выступлений. Сердце Жванецкого остановилось из-за возраста и болезней.





Армен Джигарханян

Народный артист СССР умер на 86-ом году жизни 14 ноября из-за возрастных болезней. В апреле 2018 Джигарханян пережил инфаркт и был госпитализирован в одну из московских клиник, где некоторое время находился в коме.





Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от отека легких, который спровоцировала острая сердечная недостаточность.





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