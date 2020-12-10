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Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами

Чьи жизни унес уходящий год

сегодня, 15:58
Автор:

Елизавета Черных

2020 год принес миру, как победы, так и разочарования...Ушли из жизни легендарные спортсмены, артисты, политики и музыканты. Давайте вспомним, кто из знаменитостей покинул нас в уходящем году, и чем они запомнились миру.

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами

ФОТО: Из открытых источников

Коби Брайант 

26 января В Калифорнии погиб 41-летний легендарный профессиональный баскетболист Коби Брайант. Пятикратный чемпион НБА погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе. Сразу же стало известно о том, что вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла. Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 2

Михаил Кокшенов

Известный советский актер скончался 5 июня в возрасте 83 лет. В 2017 году актер перенес инсульт, а последние полгода он находился в реабилитационном центре под Москвой. За свою блестящую актерскую карьеру, Кокшенов сыграл более 100 ролей. 

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 3

Борис Клюев

1 сентября на 77-ом году жизни ушел из жизни актер, полюбившийся всем ролью Николая Петровича в сериале "Воронины". Известно, что в 2018 году Клюеву диагностировали онкологическое заболевание, с которым он сражался на протяжение двух лет.

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 4

Кендзо Такада

Всемирно известный японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo умер 4 октября в возрасте 81 года. Жизнь знаменитости унесло коронавирусное заболевание. 

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 5

Шон Коннери 

Популярный британский актер, который прославился благодаря роли "Джеймса Бонда". Известного артиста не стало 31 октября в возрасте 90 лет от пневмонии и заболеваний сердца. 

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 6

Михаил Жванецкий 

6 ноября на 87- году жизни умер известный юморист Михаил Жванецкий. За месяц до смерти сатирик объявил о прекращении публичных выступлений. Сердце Жванецкого остановилось из-за возраста и болезней. 

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 7

Армен Джигарханян 

Народный артист СССР умер на 86-ом году жизни 14 ноября из-за возрастных болезней. В апреле 2018 Джигарханян пережил инфаркт и был госпитализирован в одну из московских клиник, где некоторое время находился в коме.

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 8

Диего Марадона 

Легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от отека легких, который спровоцировала острая сердечная недостаточность. 

Потери 2020 года: кого из знаменитостей больше нет с нами - фото 9


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