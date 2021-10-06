Умер известный народный синоптик Леонид Горбань: подробности

Несколько дней назад ушел в вечность известный украинский народный прогнозувач погоды Леонид Горбань. Об этом сообщает " Обозреватель ", получив информацию от родственников покойного.

Леонід Горбань (фото з відкритих джерел)

Почему представился этот известный украинец, неизвестно. По словам жены сына умершего, ее свекор ушел из жизни 1 октября.

Леонид Горбань был известен благодаря своим предвидениям погоды на месяцы или даже на годы вперед.

Важно, что этот известный украинец не получил признания при жизни в среде профессиональных синоптиков. Также он не поддерживал никаких рабочих связей со специалистами метеорологии.

Леонид Иванович при жизни написал несколько своих книг о том, как предсказывать погоду по народным методам. Первое свое издание "Народный календарь погоды" он писал более трех десятилетий. В нашей стране популярно его издание "Погода до 2030 года".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо". Известный футболист родился в столице Украины в 1965 году. Начинал он в киевском "Динамо" . Но показать свои лучшие спортивные качества здесь он не смог, потому длительное время находился запасным. Далее в его карьере уже сборная донецкого "Шахтера". Родная команда, за которую он сыграл более полсотни разных матчей и забил 4 мяча, сделала его популярным. Также Герасимец успел не только поиграть, но и развивать футбол, как спорт в Беларуси, России, Израиле и Литве. Футболу он отдал всю жизнь, рассказывают о нем коллеги. Два последних десятилетия он был хорошим тренером. Последний футбольный коллектив — команда "Яруда" с российского Санкт-Петербурга, для футболистов которого он навсегда остался классным футболистом, мастером и наставником.

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