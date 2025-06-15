Умер известный миллиардер: неожиданная причина смерти

Индийский миллиардер, предприниматель и близкий друг принца Уильяма Санджай Капур скончался 12 июня. Трагический инцидент произошел во время матча поло в Англии, где Капур потерял сознание прямо на поле. Как оказалось, причиной смерти стал анафилактический шок после укуса пчелы.

Умер Санджай Капур. Фото: STAFF / Reuters / Forum

По данным британских СМИ, пчела ужалила Капура в рот, что вызвало острую аллергическую реакцию. Это привело к анафилактическому шоку и последующей остановке сердца. Медики пытались спасти бизнесмена, однако их усилия оказались тщетными.

За несколько часов до смерти Капур написал в соцсетях слова поддержки семьям жертв крушения самолета Air India в Ахмедабаде.

"Ужасные новости о трагической катастрофе Air India. Мои мысли и молитвы с семьями жертв. Пусть они найдут силы в эти трудные времена", — писал Капур, сам умерший в тот день.

53-летний Санджай Капур был главой одного из крупнейших производителей компонентов для автомобилей Sona Comstar. Также он был известен благотворительностью и дружил с принцем Уильямом. Они не раз выходили на поле вместе для игры в поло.

Капур женат на модели Прии Сачдев. Ранее он был в браке со звездой Болливуда Каризмой Капур, от которой имеет двоих детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что молодой парень скончался из-за арахиса. Оказалось, что он съел продукт, который содержал в себе арахис, а из-за аллергии на него у 22-летнего парня развился анафилактический шок, который и послужил причиной смерти.

Также "Комментарии" писали, что в Италии две ложки популярного десерта убили 20-летнюю девушку из-за того, что в составе был сыр маскарпоне.