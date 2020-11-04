Умер известный композитор, написавший музыку к множеству советских фильмов

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Владимир Лавский
В Литве на 65-м году жизни скончался композитор театра и кино Фаустас Латенас. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Вахтанговского театра.
Латенас писал музыку ко многим кинофильмам и спектаклям в театрах по всему миру.
Помимо фильмов, Латенас написал музыку к постановкам "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Царь Эдип" и многих других.
Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 3 ноября, умер один из самых известных актеров XX века.
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