Умер известный композитор, написавший музыку к множеству советских фильмов

В Литве на 65-м году жизни скончался композитор театра и кино Фаустас Латенас. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Вахтанговского театра.

Латенас писал музыку ко многим кинофильмам и спектаклям в театрах по всему миру.

"Вчера из Литвы пришла тяжелая весть. Ушел из жизни Фаустас Латенас. Невозможно поверить... Композитор от Бога, полноправный соавтор спектаклей Римаса Туминаса и Эймунтаса Някрошюса. Его музыка стала доминантой многих вахтанговских постановок", — рассказала пресс-атташе.

Помимо фильмов, Латенас написал музыку к постановкам "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Царь Эдип" и многих других.

Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 3 ноября, умер один из самых известных актеров XX века.









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