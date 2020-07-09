Умер бывший главный тренер донецкого "Шахтера"

Бывший игрок и тренер донецкого "Шахтера" Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА, где специалист с 2003 по 2007 года был спортивным директором.

В донецком клубе Сальков дважды становился обладателем Кубка СССР, серебряным и бронзовым призером чемпионата Союза. Во время тренерской карьеры он работал в "Шахтере", московском "Торпедо", "Роторе", олимпийской сборной Советского Союза и не только.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 6 июля умер всемирно известный композитор Эннио Морриконе. Тогда он, упав, сломал бедренную кость. Для людей пожилого возраста - это характерная травма. Вернуться домой композитору было уже не суждено. Ночью родным врачи сообщили о его смерти. Морриконе стал известен всему миру благодаря музыке, которую он писал для различных фильмов и телесериалов. С кинематографом он тесно связал свою жизнь еще в 1961 году. Ему тогда было 33 года. С тех пор он успел создать мелодии для более чем 500 картин. За свои работы получил много наград. В частности, две золотые статуэтки "Оскар" - за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка" и заслуги в кинематографе,- а также "Гремми" - за мелодию к кинокартине "Неприкасаемые".





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