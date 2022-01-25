Украинской энергосистеме Беларусь оказывает аварийную помощь: что известно

Энергетики соседней республики Беларусь сегодня, 25 января с 11:00 до 18:00, оказывают аварийную помощь энергосистеме нашей страны. Об этом информируют через посредство официального Telegram-канала представители Министерства энергетики республики Беларусь.

Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны (фото из открытых источников)

По обнародованной там информации, предоставление резервных электрических мощностей происходит по запросу украинской стороны во вторник, 25 января с 11:00 до 18:00 за рамками действующего двустороннего договора о предоставлении аварийной помощи.

Важно, что в прошлом году энергетики нашей страны трижды просили аварийные поставки электроэнергии из соседнего государства. Так, 2 ноября 2021 года наша страна запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси объемом 500 МВт и обращалась в Словакию, получив ее через Бурштынский энергоостров, объемом 100 МВт.

Потребности в резервных поставках электроэнергии из соседних энергосистем возникали из-за отсутствия мощности в украинской энергосистеме.

Напомним, что "Комментарии" информировали Беларусь снова возобновила импорт электроэнергии в Украину. Министерство энергетики Беларуси снова возобновило импорт электроэнергии в нашу страну. Это произошло после трех дней перерыва. Причина восстановления следующая — подключение к энергосети временно не работавшего первого энергоблока Белорусской АЭС. На утро 21 ноября в нашу отечественную энергетическую систему снова поступила белорусская электроэнергия объемом 415 МВт-час. Вместе с тем энергетическая система нашей страны пополняется не только белорусской электроэнергией, но и из Словакии.

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