Украинский военный спас парня, которого ударили ножом в Венеции

В центре Венеции, неподалеку от знаменитого моста Риальто, произошла кровавая стычка между двумя молодыми людьми. Один из них достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов. Раненый мужчина начал истекать кровью прямо посреди улицы, и именно в этот момент рядом оказался находившийся в отпуске украинский военный. Он предоставил первую медицинскую помощь и спас жизнь.

Украинский военный спас молодого человека в Венеции. Фото из открытых источников

Как сообщает Corriere del Veneto, 10 марта, около 16:37 в районе Сализада-Сан-Канциан произошел инцидент между двумя мужчинами. Свидетели рассказывают, что словесная перепалка, быстро переросшая в драку. Один из ребят попытался сдержать оппонента, но тот, пытаясь вырваться, достал большой нож и нанес ему несколько ударов – по руке и ноге.

Раненый сумел пройти всего несколько метров, прежде чем упал на брусчатку перед рестораном Trattoria Tre Spiedi. Прохожие были шокированы и начали кричать, а нападавший в это время скрылся. Именно в этот момент на месте оказался украинский военный. Он сразу отреагировал, достав с собой аптечку и турникеты. Благодаря его профессиональным действиям удалось остановить сильное кровотечение еще до прибытия медиков.

"20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой уже стек", — написал украинец в соцсетях.

Вскоре на место происшествия прибыли медики и полиция. Пострадавший оперативно госпитализирован, его состояние остается под контролем врачей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда одесские патрульные спасли мужчину, у которого произошел инсульт в собственной квартире в Херсоне.

Также "Комментарии" писали о том, как повестка спасла жизнь мужчине.