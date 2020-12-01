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Главная Новости Общество происшествия Украинский военный избил и поджег сослуживца ради денег
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Украинский военный избил и поджег сослуживца ради денег

Военному грозит до семи лет тюрьмы

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В одной из военных частей Вооруженных сил Украины на Донбассе произошло ужасное происшествие. 44-летний мужчина напал на своего сослуживца и пытался его поджечь ради нескольких тысяч гривен.

Украинский военный избил и поджег сослуживца ради денег

Украинский военный поджог сослуживца (фото из открытых источников)

Согласно информации ГБР, правонарушителем оказался военнослужащий по контракту — водитель воинской части. Он избил своего коллегу, пытался его задушить и поджечь, чтобы забрать у него 9,5 тысячи гривен. Военный облил сослуживца смазкой для бензопилы и поджег его с помощью зажигалки.

Сейчас правонарушитель задержан, ему сообщили о подозрении в:

- Нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев или совершении иного насилия (ст. 406 УК Украины);

- Нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины);

Отмечается, что пострадавшего было доставлено в городскую больницу, у него серьезные ожоги правой ноги и диагностирована черепно-мозговая травма. 

За свои действия военнослужащий, в случае доказательства вины, может получить от 3 до 7 лет лишения свободы. 

Напомним, в Киеве на территории военной части нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. Обстоятельства происшествия не известны, следствие продолжается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Житомирской области на арендованной квартире были найдены тела троих военнослужащих-контрактников. Телесных повреждений у них не было, полиция пока не может сказать, что точно произошло.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/pobittya-ta-pidpal-tovarisha-po-sluzhbi-dbr-povidomilo-pro-pidozru-viyskovosluzhbovcyu-kontraktniku-na-donechchini
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