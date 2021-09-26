Украинцам пообещали вернуть деньги за проблемы с трансляцией боя Усика: что известно

Онлайн-сервис MEGOGO принес свои извинения и дал обещание вернуть средства своим абонент-клиентам, которые из-за технических сбоев не могли посмотреть бой между боксером из Украины Александр Усик и представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Бой Усика против Джошуа (фото REUTERS)

Об этом досадном ситуацию пресс служба сервиса сделала соответствующее сообщение в социальных сетях.

По словам представителей MEGOGO, многие из них абонентов без лишних проблем при хорошем качестве просмотра могли следить за этим увлекательным спортивным поединком. Вместе с тем, в одном из технических подразделений сервиса произошел сбой и немало поклонников нашего боксера не смогли посмотреть бой. Возобновить трансляцию удалось, но во временном измерении это произошло не так быстро, как надеялись зрители.

Компания заявила, что затраченные средства отдаст всем своим подписчикам, которые не смогли посмотреть этот спортивный поединок, где украинец боролся звание чемпиона мира. Технические работники сервиса изучают то было, да похожих неприятностей не случалось в будущем.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Усик грозит побить обидчика Кличко и станцевать гопака . Александр Усик проведет исторический поединок с британцем Энтони Джошуа. Цена поражения, как и победы в этом бою, очень велика, ведь на кону титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Усик и Джошуа сойдутся на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Правда для Украинской есть одна неприятная деталь — ни один из украинских каналов не будет транслировать бой Усик-Джошуа в прямом эфире.

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