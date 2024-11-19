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Украинский город может уйти под воду за 30 минут

Кременчуг может затопить менее чем через час после разрушения дамбы на Кременчугской ГЭС.

сегодня, 11:10
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Slava Kot

В случае разрушения дамбы Кременчугской ГЭС из-за российских ударов, Кременчуг и соседние населенные пункты в Полтавской области могут быть затоплены менее чем через час. В департаменте по гражданской защите и оборонной работе Кременчугского горсовета дали советы на случай возможного катастрофического затопления населенных пунктов.

Украинский город может уйти под воду за 30 минут

Кременчугская ГЭС. Фото из открытых источников

Согласно данным Кременчугского горсовета, в случае разрушения дамбы на местной ГЭС вода до города достанется за 30-45 минут. В зону подтопления попадают правобережная часть города Кременчуг, а также села Малая Кохновка, Потоки, Сосновка и Приднепрянское.

Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Кременчугского горсовета сообщает, что в случае разрушения дамбы население будет уведомлено о начале эвакуации с помощью системы централизованного оповещения, в том числе с использованием уличных громкоговорителей, официальных сайтов и телеграмм-каналов органов местной власти. Власти рекомендуют использовать это время для эвакуации и переместиться из возможных зон затопления на повышенную территорию.

Если же эвакуироваться не будет возможности, то Кременчугский горсовет советует подняться выше второго этажа в домах и ожидать снижения уровня воды или спасателей.

Ожидается, что последствия разрушения дамбы Кременчугской ГЭС ликвидируют через 7-10 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто получил выгоду от подрыва Кураховской дамбы.

Также "Комментарии" писали о том, что расследование журналистов NY Times назвало виновных в подрыве Каховской ГЭС.



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