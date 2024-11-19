Украинский город может уйти под воду за 30 минут

В случае разрушения дамбы Кременчугской ГЭС из-за российских ударов, Кременчуг и соседние населенные пункты в Полтавской области могут быть затоплены менее чем через час. В департаменте по гражданской защите и оборонной работе Кременчугского горсовета дали советы на случай возможного катастрофического затопления населенных пунктов.

Кременчугская ГЭС. Фото из открытых источников

Согласно данным Кременчугского горсовета, в случае разрушения дамбы на местной ГЭС вода до города достанется за 30-45 минут. В зону подтопления попадают правобережная часть города Кременчуг, а также села Малая Кохновка, Потоки, Сосновка и Приднепрянское.

Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Кременчугского горсовета сообщает, что в случае разрушения дамбы население будет уведомлено о начале эвакуации с помощью системы централизованного оповещения, в том числе с использованием уличных громкоговорителей, официальных сайтов и телеграмм-каналов органов местной власти. Власти рекомендуют использовать это время для эвакуации и переместиться из возможных зон затопления на повышенную территорию.

Если же эвакуироваться не будет возможности, то Кременчугский горсовет советует подняться выше второго этажа в домах и ожидать снижения уровня воды или спасателей.

Ожидается, что последствия разрушения дамбы Кременчугской ГЭС ликвидируют через 7-10 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто получил выгоду от подрыва Кураховской дамбы.

Также "Комментарии" писали о том, что расследование журналистов NY Times назвало виновных в подрыве Каховской ГЭС.