Украинский депутат и иностранец подрались в поезде в Варшаву

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Slava Kot
На железнодорожном вокзале в Ровно остановили поезд, направлявшийся в Варшаву. Причиной остановки стало столкновение между украинским депутатом и иностранцем из-за нарушения тишины в вагоне. По информации украинского журналиста Константина Андриюка, к инциденту мог быть причастен народный депутат от "Слуги народа" Артем Кунаев.
В поезде к Польше произошла стычка нардепа и иностранца. Фото из открытых источников
Как отмечает издание "Ровно Вечернее" о драке сообщила спикер полиции Ровенщины Мария Юстицкая.
По инциденту полиция Ровенщины составила административный протокол на иностранца за мелкое хулиганство. Народный депутат, привлеченный к инциденту, сообщил полиции, что конфликт не был связан с его политической деятельностью.
Полиция Ровенщины не уведомила личность депутата, однако украинский журналист и общественный активист Константин Андриюк заявил, что это мог быть народный избранник от партии "Слуга народа" Артем Кунаев. По словам Андриюка, нардеп на прошлой неделе находился с заграничным визитом в Исландии.
Партия "Слуга народа" и народный избранник Артем Кунаев официально не комментировали инцидент с дракой между народным депутатом и иностранцем в поезде на Варшаву.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше полиция избила украинцев после конфликта с поляками.
Также "Комментарии" писали о драке с участием народного депутата в Киеве.
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Пидорас зеленский
сегодня, 14:31
Этому пидору от слуги народа надо было язык отрезать и в жопу засунуть! И звезда героя украины за это обеспечена!