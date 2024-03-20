Украинский депутат и иностранец подрались в поезде в Варшаву

На железнодорожном вокзале в Ровно остановили поезд, направлявшийся в Варшаву. Причиной остановки стало столкновение между украинским депутатом и иностранцем из-за нарушения тишины в вагоне. По информации украинского журналиста Константина Андриюка, к инциденту мог быть причастен народный депутат от "Слуги народа" Артем Кунаев.



В поезде к Польше произошла стычка нардепа и иностранца. Фото из открытых источников

Как отмечает издание "Ровно Вечернее" о драке сообщила спикер полиции Ровенщины Мария Юстицкая.

"Было установлено, что произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем по поводу нарушения тишины в вагоне. В ходе инцидента последний выбил из рук нардепа телефон, которым тот производил видеофиксацию", — сообщили в полиции.

По инциденту полиция Ровенщины составила административный протокол на иностранца за мелкое хулиганство. Народный депутат, привлеченный к инциденту, сообщил полиции, что конфликт не был связан с его политической деятельностью.

Полиция Ровенщины не уведомила личность депутата, однако украинский журналист и общественный активист Константин Андриюк заявил, что это мог быть народный избранник от партии "Слуга народа" Артем Кунаев. По словам Андриюка, нардеп на прошлой неделе находился с заграничным визитом в Исландии.

Партия "Слуга народа" и народный избранник Артем Кунаев официально не комментировали инцидент с дракой между народным депутатом и иностранцем в поезде на Варшаву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше полиция избила украинцев после конфликта с поляками.

Также "Комментарии" писали о драке с участием народного депутата в Киеве.