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Украинские войска сбили вражеский самолет и беспилотник

Украинские военнослужащие сбили российский самолет и беспилотник: известны подробности

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 26 марта, украинские войска нанесли врагу очередные потери. Под Харьковом был сбит российский самолет и беспилотник. Об этом на Facebook-странице сообщило Воздушное командование "Восток".

Украинские войска сбили вражеский самолет и беспилотник

Украинские войска сбили вражеский самолет и беспилотник / Фото: ВС ВС Украины

Отмечается, что на Слобожанском направлении зенитные ракетные войска Воздушных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик и беспилотник.

"Так на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, а днем "попрощался с жизнью" БПЛА", — говорится в сообщении.

Других подробностей о происшествии пока не сообщают.

К слову, за прошлые сутки украинские военнослужащие ликвидировали три вражеских самолета, три БПЛА, один вертолет, и сбили не менее 5 ракет.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили потери оккупантов по состоянию на утро 26 марта. Украинские защитники за период полномасштабной войны с Российской Федерацией, уничтожили более 16 тысяч человек личного состава, 575 танков, 117 самолетов, 127 вертолет и множество другой вражеской техники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские силы ПВО продолжают стоять на защите нашего неба и уничтожать летательные аппараты противника. За 22 марта, наши защитники уничтожили три воздушные цели на Слобожанском направлении (Харьковский район).

Читайте также, что 16 марта Вооруженные Силы Украины отразили атаки противника, который пытался прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии. В результате наши бойцы уничтожили еще один вражеский самолет Су-34, который бомбил город.


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