Украинские военные ликвидировали «кадыровцев» из Росгвардии, трофеи – боевой БТР и оружие: подробности

Военнослужащие ВСУ во время боевых столкновений уничтожили трех чеченских оккупантов из крупнейшего военного соединения Росгвардии и захватили много трофеев: боевой БТР "кадыровцев" и их оружие.

Украинским бойцам досталось трофейное оружие и техника / фото facebook.com/128brigadeю/

Об этом информируют представители пресс-службы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Судя по документам, Закарпатской бригаде пытались противостоять гвардейцы 46-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии России — крупнейшего соединения войск Росгвардии, которое базируется в Чечне. Это соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, поэтому имеет долгий опыт боевых действий, однако он не помог при встрече со штурмовиками 128-й бригады Вооруженных Сил Украины", — говорится в информации бригады.

В ожесточенной боевой схватке ликвидированы три представителя Росгвардии, которые были бойцами 94-го полка бригады, место дислокации — г.Гудермес, и в 96-м полку, место дислокации — г.Урус-Мартан в Чеченской республике.

Представители Закарпатской бригады изъяли у чеченских оккупантов личные жетоны и следующие документы: путевое письмо водителя БТР-80 и данные водителя, командира машины, здесь еще были указаны расход топлива и т.д. Еще трофеем украинских воинов стала тетрадь со списком личного состава: здесь речь шла о 14 военных и одном офицере. Были здесь и сведения о боевой технике подразделения – четыре бронетранспортера "БТР-80" и три военных грузовика "Урал 4320".

В сообщении пресс-службы Закарпатской бригады отмечается, что украинские бойцы взяли трофеи – невредимый БТР-80 и оружие – пулеметы Калашникова, автомат Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова (СИД) с боеприпасами.

Напомним, что сайт Комментарии информировал о том, что В Запорожье украинские военные уничтожили десять единиц вражеской техники.

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