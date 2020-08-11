kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.08.2020

BTC/USD

11296.41

ETH/USD

375.36

LTC/USD

53.59

НБУ 12.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Украинские моряки вернулись из Бразилии, откуда не могли выбраться целый год
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские моряки вернулись из Бразилии, откуда не могли выбраться целый год

12 украинцев оставались буквально заложниками в порту Сан-Себастьян целый год

11 августа 2020, 22:29
Автор:

Екатерина Белоброва
Украинские моряки вернулись из Бразилии, откуда не могли выбраться целый год

Сегодня назад в Украину вернулись 12 сотрудников морского грузового судна "Srakane", которые на протяжении целого года не могли выбраться из Бразилии. Об этом сообщает МИД Украины на своей странице в Facebook.

Так, по сообщению дипломатов, долгое время крюинговая компания перестала выплачивать морякам зарплату, из-за чего они фактически не могли вернуться домой. Целый год наши соотечественники оставались в порту Сан-Себастьян, поскольку не имели соответствующего разрешения находиться на территории штата Сан-Паулу.

"Благодаря работе консулов ​​и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец, успешно вернулись на родину", - указано в сообщении МИД.

Также отмечается, что один из моряков нуждался в медицинской помощи, которую ему оказали в Бразилии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о деспотичных методах в отношении минских активистов со стороны органов внутренних дел Беларуси. На видео, которое распространил интернет-пользователь, видно, как люди буквально лежат штабелями на территории РУВД.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!