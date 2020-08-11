Украинские моряки вернулись из Бразилии, откуда не могли выбраться целый год

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Екатерина Белоброва
Сегодня назад в Украину вернулись 12 сотрудников морского грузового судна "Srakane", которые на протяжении целого года не могли выбраться из Бразилии. Об этом сообщает МИД Украины на своей странице в Facebook.
Так, по сообщению дипломатов, долгое время крюинговая компания перестала выплачивать морякам зарплату, из-за чего они фактически не могли вернуться домой. Целый год наши соотечественники оставались в порту Сан-Себастьян, поскольку не имели соответствующего разрешения находиться на территории штата Сан-Паулу.
"Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец, успешно вернулись на родину", - указано в сообщении МИД.
Также отмечается, что один из моряков нуждался в медицинской помощи, которую ему оказали в Бразилии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о деспотичных методах в отношении минских активистов со стороны органов внутренних дел Беларуси. На видео, которое распространил интернет-пользователь, видно, как люди буквально лежат штабелями на территории РУВД.
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