"Лежат штабелями": появилось видео, как провели ночь во дворе РУВД минские активисты

Интернет-пользователей взбудоражило видео из Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста в результате выборов в Беларуси. Издание "Главред" сообщает в YouTube о том, что сотни арестованных провели ночь на земле под стенами управления.

"Лежат штабелями", – комментирует увиденное автор видео, говоря о том, что время от времени к лежащим на земле людям подходят милиционеры и бьют их ногами.

Напомним, что протесты в Беларуси утихли лишь спустя семь часов противостояния с силовиками. Пострадали десятки человек: правозащитники говорят, что у людей сильные ожоги, осколочные и пулевые ранения. Есть информация и о погибших, однако МВД Беларуси ее не подтверждает.

Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл страну. Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем. Несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.



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