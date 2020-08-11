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"Лежат штабелями": появилось видео, как провели ночь во дворе РУВД минские активисты

Очевидцы говорят о том, что к лежащим на земле людям подходят сотрудники Октябрьского РУВД Минска и бьют их ногами

11 августа 2020, 11:10
Автор:

Елена Волкова
"Лежат штабелями": появилось видео, как провели ночь во дворе РУВД минские активисты

Интернет-пользователей взбудоражило видео из Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста в результате выборов в Беларуси. Издание  "Главред" сообщает в YouTube о том, что сотни арестованных провели ночь на земле под стенами управления. 

"Лежат штабелями", – комментирует увиденное автор видео, говоря о том, что время от времени к лежащим на земле людям подходят милиционеры и бьют их ногами. 

Напомним, что протесты в Беларуси утихли лишь спустя семь часов противостояния с силовиками. Пострадали десятки человек: правозащитники говорят, что у людей сильные ожоги, осколочные и пулевые ранения.  Есть информация и о погибших, однако МВД Беларуси ее не подтверждает.

Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл странуДействующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем. Несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.


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