Украинцев лишили льгот на оплату электрообогрева в отопительном сезоне: кто будет платить больше

Снижены цены на электричество с октября на 14% для тех экономных граждан, потребляющих до 250 кВт ч, но 600 тысяч семей заплатят за этот осенний месяц вдвое больше. Об этом сообщает "Телеграф", который обнародовал ответ Министерства соцполитики на журналистский запрос.

В Украине электроотопления стало дороже (фото из открытых источников)

В частности, подорожание ощутят семьи, которые обогревают свои дома электроэнергией и пользовались сниженным тарифом. Это касается жилья, на отопление которого использовали электрообогревательные установки. Также жители не газифицированных домов, не оснащенных центральным отоплением. Многодетные и приемные семьи или семейные детские дома.

Именно эти льготники получают государственные компенсации после того, как была отменена льгота в размере 90 копеек за 1 кВт для тех экономных семей, которые использовали менее 100 киловатт в месяц.

С начала года и до конца отопительного сезона на субсидии были направлены средства из бюджета. Сумма составляет почти полтора миллиарда гривен. Такую компенсацию получили более 571,6 тысячи жителей страны, которые использовали электрообогрев своих жилищ и, соответственно, средства — в сумме 943,7 миллиона рублей.

В этом году такая компенсация не предусмотрена. Семьи, которые обогревают свои дома электроэнергией, должны платить по фиксированному тарифу и уже не получат субсидии на электричество.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал о тарифах на газ для населения . Украинская власть сработала на опережение, добившись того, чтобы на старте отопительного сезона тарифы на газ для населения не были подняты. Если бы власти вовремя не вмешались, то нельзя исключать, что через те события, которые происходят на газовом рынке Европы цена на газ для населения могла быть на уровне 50 грн за 1 куб. м.

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