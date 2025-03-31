Украинская семья сбежала от войны, но оказалась в Бангкоке во время землетрясения

Последний раз так было страшно, когда началось полномасштабное вторжение России и армия РФ бомбила Украину, заявил украинец Ростислав, который вместе с семьей находился во Вьетнаме во время мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии. По его словам, это "этакий опыт".

Последствия землетрясения. Фото из открытых источников

Супруги Ростислава и Дарьи вместе с двумя маленькими детьми убежали от войны, но даже в безопасном, как им казалось, месте их ждали новые испытания. Они стали очевидцами сильного землетрясения, всколыхнувшего Бангкок, когда эпицентр стихии поразил соседнюю Мьянму.

Ростислав и Дарья вместе с двумя маленькими детьми покинули Украину в 2022 году, спасаясь от российского вторжения. Мужчина имеет законное право на выезд по медицинским показаниям. Они временно остановились в одном из тридцатиэтажных небоскребов Бангкока. И именно в тот день, когда произошло землетрясение, семья вышла из гостиницы на прогулку.

"Я шел по дороге, и меня вдруг повело в сторону. Это было похоже на то, что перебрал алкоголь, хотя мы, конечно, ничего не пили", — рассказывает Ростислав.

Дарья сначала подумала, что 36-градусная жара вызвала головокружение. Но когда она увидела, как другие люди убегают от высотных построек, а окружающие небоскребы начали шататься, то поняла, что это было землетрясение.

Родители схватили детей на руки и побежали за толпой в направлении открытого пространства. Но вскоре произошел второй толчок, который снова заставил людей в панике искать укрытие.

"Мы решили, что бежать дальше не будем, и просто начали двигаться по городу. Интернета не было, на дорогах царил хаос", – говорят они.

Сейчас они не решаются возвращаться в квартиру в высотке, где после землетрясения появились трещины на стенах. Однако найти новое временное жилье в Бангкоке оказалось непростой задачей, ведь из-за паники многие гостиницы переполнены.

Произошедшее в Таиланде и соседней Мьянме землетрясение уже убило по меньшей мере 1700 человек, еще 3400 получили ранения, а около 300 считаются пропавшими без вести.

Ранее портал "Комментарии" писали о дне, когда от землетрясения погибло больше всего людей в истории человечества.

Также "Комментарии" писали о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества.