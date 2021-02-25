Украинская писательница найдена мёртвой в Москве

В столице России, Москве, в съемной квартире было обнаружено бездыханное тело украинской писательницы Аделины Шелдон. Девушке было всего 20 лет. Об этом информирует издание "МК".

Тело Аделины нашел владелец арендованной ею квартиры - фото: Facebook

По предварительной информации причиной смерти молодой писательницы стал голод. На протяжении целого года Аделина вела свой дневник и делала в нём заметки о своем голодании. Исходя из её записей, становится понятно, что девушка практиковала сухое голодание. То есть, отказ не только от любых видов пищи, но и от воды.

Сообщается, что труп Шелдон был обнаружен владельцем квартиры, которую арендовала погибшая. По его словам, на протяжении пары дней Аделина не выходила на связь, поэтому он решил наведаться к ней и узнать лично, всё ли в порядке. Но, зайдя в квартиру, мужчина увидел её мертвой. Он вызвал на место происшествия полицию.

Также арендодатель рассказал, что тело писательницы находилось недалеко от кровати. Он также отметил, что смерть девушки наступила, явно, несколько дней назад. Стражи порядка заявляют, что следов насильственной смерти на теле Аделины нет.

Примечательно, что в квартире практически не было никаких продуктов питания. Вероятно, от голодания девушке стало плохо, но вызвать скорую было попросту некому. На сегодняшний день по данному делу ведется расследование. Точная причина смерти пока не была озвучена.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известный советский актер найден мертвым в своей квартире, а также о том, что умер актер из "Улицы разбитых фонарей". Известна причина смерти знаменитости.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!