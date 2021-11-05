Украинская оперная певица погибла в Бельгии: что известно о смерти Эллы Петниченко

В бельгийском городе Льеж в уличном происшествии получила смертельную травму 28-летняя наша землячка Элла Петниченко. Когда она направлялась к остановке через улицу, ее сбил льежский трамвай.

Певицу сбил трамвай (фото из открытых источников)

Украинка училась в Королевской консерватории города Льеж, изучала там вокал. Об этом информирует в социальных сетях генеральный директор этого художественного учреждения Гвидо Джардон.

Он отмечает, что все коллеги, студенты и преподавательский персонал выражают искренние соболезнования родным и близким мисс Эллы Петниченко, называет ее блестящей, поющей студенткой. Вся королевская консерватория шокирована этой трагической смертью и скорбит по этой преждевременной потере чрезвычайно способной ученицы.

Наша поющая соотечественница жила в городе Северск Донецкой области. В Харькове училась в университете искусств имени И. П. Котляревского.

Четыре года назад она приехала в Бельгию и поступила в художественное королевское заведение. В нашей стране у нее есть мать.

В бельгийском Льеже будущая оперная звезда жила в одной из бельгийских семей. Элла готовилась к карьере оперной исполнительницы, успешно прошла отбор в престижном конкурсе молодых певцов и упорно готовилась к выступлению на сцене в Париже. Но всем этим планам не суждено было сбыться.

Знакомые и друзья талантливой певицы из Украины выражают свои соболезнования ее семье. Они шокированы этой трагедией.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Бельгии трагически погибла украинка . Происшествие произошло недалеко от бельгийского поселка Надрин (провинция Люксембург). Как стало известно, 33-летняя женщина отправилась в путешествие со своим мужем. Когда они оказались у живописного места, женщина попросила своего любимого присмотреть за их домашними животными, а сама направилась к скале.

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