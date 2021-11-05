logo

BTC/USD

61146.13

ETH/USD

4489.97

LTC/USD

199.00

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Украинская оперная певица погибла в Бельгии: что известно о смерти Эллы Петниченко
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская оперная певица погибла в Бельгии: что известно о смерти Эллы Петниченко

Певицу сбил трамвай

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В бельгийском городе Льеж в уличном происшествии получила смертельную травму 28-летняя наша землячка Элла Петниченко. Когда она направлялась к остановке через улицу, ее сбил льежский трамвай.

Украинская оперная певица погибла в Бельгии: что известно о смерти Эллы Петниченко

Певицу сбил трамвай (фото из открытых источников)

Украинка училась в Королевской консерватории  города Льеж, изучала там вокал. Об этом информирует в социальных сетях генеральный директор этого художественного учреждения Гвидо Джардон.

Он отмечает, что все коллеги, студенты и преподавательский персонал выражают искренние соболезнования родным и близким мисс Эллы Петниченко, называет ее блестящей, поющей студенткой. Вся королевская консерватория шокирована этой трагической смертью и скорбит по этой преждевременной потере чрезвычайно способной ученицы.

Наша поющая соотечественница жила в городе Северск Донецкой области. В Харькове училась в университете искусств имени И. П. Котляревского.

Четыре года назад она приехала в Бельгию и поступила в художественное королевское заведение. В нашей стране у нее есть мать.

В бельгийском Льеже будущая оперная звезда жила в одной из бельгийских семей. Элла готовилась к карьере оперной исполнительницы, успешно прошла отбор в престижном конкурсе молодых певцов и упорно готовилась к выступлению на сцене в Париже. Но всем этим планам не суждено было сбыться.

Знакомые и друзья талантливой певицы из Украины выражают свои соболезнования ее семье. Они шокированы этой трагедией.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Бельгии трагически погибла украинка . Происшествие произошло недалеко от бельгийского поселка Надрин (провинция Люксембург). Как стало известно, 33-летняя женщина отправилась в путешествие со своим мужем. Когда они оказались у живописного места, женщина попросила своего любимого присмотреть за их домашними животными, а сама направилась к скале.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/imepnamur/posts/4053026354799601
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!