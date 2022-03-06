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Украино-российская война: какая ситуация на фронте и какие потери врага

Одиннадцатый день войны против русских оккупантов

сегодня, 13:34
Автор:

Козлова Альбіна
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На 6 марта украинский народ продолжает противостоять российскому военному вторжению. По информации Генерального штаба ВСУ, враг продолжает наступательную операцию против Украины.

Украино-российская война: какая ситуация на фронте и какие потери врага

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

Силы врага направлены на захват и окружение Киева, Харькова, Чернигова, Николаева на рубежах в пределах Луганской и Донецкой областей для выхода на их административные границы и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Известно, что враг потерял основные резервы и оккупанты готовятся получить дополнительную помощь в виде подразделений из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов страны агрессора.

Группировка сил обороны обороняется на Восточном направлении в Донецком, Слобожанском и Таврическом операционном районе. Известно, что на Слобожанском направлении украинцы обороняют Харьков и Ахтырку, на севере – Чернигов, Киев продолжают оборонять группировки сил и средств обороны, военные держат определенные рубежи и ведут бои. В других направлениях армия проводит стабилизационную операцию и выполняет задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, сосредотачивают усилия на прикрытии инфраструктуры и военных.

За 11 дней войны боевые потери противника составляют: личного состава – более 11000 человек, танков – до 285; ББМ – до 985, артиллерийских систем – 109, РСЗО – 50, ПВО – 21; самолетов – 44, вертолетов – 48, БпЛА – 4, кораблей/катеров – 2, АТТ – 447.

В Харьковской области продолжаются ракетные, артиллерийские и авиационные удары по жилым районам. Российские войска перегруппировываются в районе Балаклеи, грозят охватом Харькова с востока, попытка захватить Изюм отбита.

В Запорожской области враг сосредотачивает усилия на том, что закрепиться в захваченном Энергодаре и на Запорожской АЭС, часть оккупантов угрожает Гуляй-Полю.

Сообщается, что россияне пытаются укрепиться в Херсонской и Запорожской областях. Оккупанты сейчас находятся в Балаклее и в Родах и создают угрозы на разных направлениях. Возможно их движение на Изюм с севера и на Гуляй-поле с юга.

В Мариуполе украинские войска сражаются в окружении под обстрелом российской авиации и артиллерии. Оккупанты пытаются выбить наш гарнизон и принудить к сдаче. Волноваха держится, там еще есть украинские войска, атаки на город продолжаются.

Украинцы в бою под Волновахой уничтожили комбата русского батальона "Спарта".

В Николаевской области отбивают русские войска от Николаева и Вознесенска. Ситуация напряженная, оккупанты стремятся захватить наши главные порты и Южноукраинскую АЭС.

В Чернигове украинские войска крепко удерживают позицию, продолжаются авиационные обстрелы. В Сумской области продолжается героическая оборона областного центра и Ахтырки.

Как сообщал портал, как себя показали Украина, Россия и Запад – и что будет дальше.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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