Украино-российская война: какая ситуация на фронте и какие потери врага

За 11 дней войны боевые потери противника составляют: личного состава – более 11000 человек, танков – до 285; ББМ – до 985, артиллерийских систем – 109, РСЗО – 50, ПВО – 21; самолетов – 44, вертолетов – 48, БпЛА – 4, кораблей/катеров – 2, АТТ – 447.

В Харьковской области продолжаются ракетные, артиллерийские и авиационные удары по жилым районам. Российские войска перегруппировываются в районе Балаклеи, грозят охватом Харькова с востока, попытка захватить Изюм отбита.

В Запорожской области враг сосредотачивает усилия на том, что закрепиться в захваченном Энергодаре и на Запорожской АЭС, часть оккупантов угрожает Гуляй-Полю.

Сообщается, что россияне пытаются укрепиться в Херсонской и Запорожской областях. Оккупанты сейчас находятся в Балаклее и в Родах и создают угрозы на разных направлениях. Возможно их движение на Изюм с севера и на Гуляй-поле с юга.

В Мариуполе украинские войска сражаются в окружении под обстрелом российской авиации и артиллерии. Оккупанты пытаются выбить наш гарнизон и принудить к сдаче. Волноваха держится, там еще есть украинские войска, атаки на город продолжаются.

Украинцы в бою под Волновахой уничтожили комбата русского батальона "Спарта".

В Николаевской области отбивают русские войска от Николаева и Вознесенска. Ситуация напряженная, оккупанты стремятся захватить наши главные порты и Южноукраинскую АЭС.

В Чернигове украинские войска крепко удерживают позицию, продолжаются авиационные обстрелы. В Сумской области продолжается героическая оборона областного центра и Ахтырки.