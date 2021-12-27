Украинец привез из ОАЭ четыре чемодана с самой новой моделью iPhone: таможенники в шоке

В одесском аэропорту в эти выходные было горячо: один из пассажиров, возвращавшийся рейсом из ОАЭ, вызвал подозрения у таможенников своим багажом. Когда они решили поинтересоваться содержимым сразу четырех чемоданов, с которыми прилетел одессит, то обнаружили там целую партию незаконно ввезенных телефонов компании Apple. Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.

Iphone на таможне. Фото с Facebook

40-летний одессит прилетел в международный аэропорт "Одесса" и направился по "зеленому коридору", не указав, что везет с собой ценный багаж, сообщают таможенники. К обыску подозрительного пассажира были вовлечены даже работники СБУ.



"Имея 4 чемодана с партией современных девайсов, для прохождения таможенного контроля выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". То есть заявил своими действиями об отсутствии каких-либо товаров, перемещение которых, запрещено или требует декларирования и уплаты таможенных платежей. По факту нарушения порядка прохождения таможенного контроля и недекларирования товаров одесскими таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины, — говорится в сообщении Одесской таможни.

Предварительно стоимость партии новой и самой дорогой на сегодня модели iPhone 13 Pro Max в количестве 200 штук по рыночным ценам оценивают более чем в 7 млн гривен. Теперь мужчине за нарушение законодательства придется отвечать в суде. Скорее всего, дорогостоящую покупку у мужчины не только конфискуют, но и заставят уплатить немалый штраф.



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