Украинец подозревается в убийстве россиянки в Перу: подробности

В Перу полиция арестовала Ивана Кузьмина, гражданина Украины, по подозрению в убийстве россиянки Людмилы Лазаренко. Это произошло в медицинском центре, где оба находились на лечении. Об этом сообщают журналисты УНИАН.

"Я убиваю демона": в Перу украинец убил и расчленил россиянку

Следствие установило, что в день трагедии, 8 августа, Кузьмин в состоянии наркотического опьянения ударил Лазаренко по голове, а затем жестоко расчленил ее тело. По словам свидетелей, подозреваемый не прекращал употребление наркотиков даже во время совершения преступления. Он продолжал курить над окровавленным телом жертвы. В момент задержания Кузьмин был агрессивен, отказываясь общаться с полицией и напал на офицеров.

Один из работников реабилитационного центра рассказал, что Кузьмин часто участвовал в ритуалах с употреблением мухоморов и других психоактивных веществ. По его словам, подозреваемый мог выкрикивать непонятные фразы о борьбе с "демонами".

Суд Перу решил взять Кузьмина под стражу на 9 месяцев, пока идет следствие.

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