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Украинец подозревается в убийстве россиянки в Перу: подробности

В Перу арестован украинец по обвинению в убийстве российской женщины в реабилитационном центре

сегодня, 14:42
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Черновалова Кристина

В Перу полиция арестовала Ивана Кузьмина, гражданина Украины, по подозрению в убийстве россиянки Людмилы Лазаренко. Это произошло в медицинском центре, где оба находились на лечении. Об этом сообщают журналисты УНИАН.

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Следствие установило, что в день трагедии, 8 августа, Кузьмин в состоянии наркотического опьянения ударил Лазаренко по голове, а затем жестоко расчленил ее тело. По словам свидетелей, подозреваемый не прекращал употребление наркотиков даже во время совершения преступления. Он продолжал курить над окровавленным телом жертвы. В момент задержания Кузьмин был агрессивен, отказываясь общаться с полицией и напал на офицеров.                                                                         

Один из работников реабилитационного центра рассказал, что Кузьмин часто участвовал в ритуалах с употреблением мухоморов и других психоактивных веществ. По его словам, подозреваемый мог выкрикивать непонятные фразы о борьбе с "демонами".                                 

Суд Перу решил взять Кузьмина под стражу на 9 месяцев, пока идет следствие.                                              

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Источник: https://www.unian.ua/world/ya-vbivayu-demona-u-peru-ukrajinec-vbiv-ta-rozchlenuvav-rosiyanku-12726663.html
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