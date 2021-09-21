logo
Русский Українська

BTC/USD

42622.26

ETH/USD

3004.97

LTC/USD

158.59

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Украинцы признались, куда ездят отдыхать чаще всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы признались, куда ездят отдыхать чаще всего

Лишь 32% граждан путешествуют по Украине

сегодня, 16:52
Автор:

Антон Рудак

Лишь 32% граждан за последние два года путешествовали по Украине с целью туризма. Такие данные обнародовала группа социологических исследований "Рейтинг".

Украинцы признались, куда ездят отдыхать чаще всего

Карпаты, фото из открытых источников

Остальные 68% не путешествуют, или же ездят за границу.

А вот по Украине путешествуют люди, которые часто имеют свое авто. Также большинство из этих людей молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Большинство из них имеет достаточно денег для поездок.

Самым популярным местом для путешествий большинство выбирают Карпаты — 55%. На моря ездят 48%. Меньше людей интересуются зеленым туризмом и местами исторических событий.

Треть опрошенных говорят, что сфера туризма за последние годы в Украине улучшилась. 29% опрошенных отметили позитивные изменения в строительстве социальной инфраструктуры.

Опрос проводился среди всех жителей Украины, за исключением оккупированных территорий. На вопрос ответили 3000 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш отмечает, что такие меморандумы являются скорее декларативными. Они дают положительный сигнал рынку, а в наше неспокойное время это важно. Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер считает подписание меморандума об углублении сотрудничества в области туризма между Украиной и Турцией оправданным и своевременным шагом. Она подчеркивает, что среди положений меморандума: двустороннее усиление туристической безопасности, повышения качества туристических услуг и защиты прав туристов; ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран (впоследствии — рассмотрение возможности введения паспортов вакцинированных) расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях; возможность для украинских туристов свободного перемещения по Турции даже во время тотального локдауна; введение при необходимости после стабилизации ситуации с пандемией дополнительных чартерных и регулярных рейсов между нашими странами.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/modernizaciya_infrastruktury_v_ukraine_ocenki_naseleniya.html?fbclid=IwAR0iVzfHGm4XCfKgiE9ZvFAcj3e0FrQ7RS_sAwai564VWisf9i5rvGl6zJw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ