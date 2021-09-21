Украинцы признались, куда ездят отдыхать чаще всего

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Антон Рудак
Лишь 32% граждан за последние два года путешествовали по Украине с целью туризма. Такие данные обнародовала группа социологических исследований "Рейтинг".
Карпаты, фото из открытых источников
Остальные 68% не путешествуют, или же ездят за границу.
А вот по Украине путешествуют люди, которые часто имеют свое авто. Также большинство из этих людей молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Большинство из них имеет достаточно денег для поездок.
Самым популярным местом для путешествий большинство выбирают Карпаты — 55%. На моря ездят 48%. Меньше людей интересуются зеленым туризмом и местами исторических событий.
Треть опрошенных говорят, что сфера туризма за последние годы в Украине улучшилась. 29% опрошенных отметили позитивные изменения в строительстве социальной инфраструктуры.
Опрос проводился среди всех жителей Украины, за исключением оккупированных территорий. На вопрос ответили 3000 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш отмечает, что такие меморандумы являются скорее декларативными. Они дают положительный сигнал рынку, а в наше неспокойное время это важно. Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер считает подписание меморандума об углублении сотрудничества в области туризма между Украиной и Турцией оправданным и своевременным шагом. Она подчеркивает, что среди положений меморандума: двустороннее усиление туристической безопасности, повышения качества туристических услуг и защиты прав туристов; ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран (впоследствии — рассмотрение возможности введения паспортов вакцинированных) расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях; возможность для украинских туристов свободного перемещения по Турции даже во время тотального локдауна; введение при необходимости после стабилизации ситуации с пандемией дополнительных чартерных и регулярных рейсов между нашими странами.
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