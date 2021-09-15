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Украинцы первыми обнаружили белорусский обстрелянный пограничный знак, - Госпогранслужба

Пробитый пулями белорусский пограничный знак обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда

сегодня, 19:05
Автор:

Антон Рудак

Украинские пограничники нашли первыми обстрелянный белорусский пограничный знак. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии агентству УНИАН.

Украинцы первыми обнаружили белорусский обстрелянный пограничный знак, - Госпогранслужба

Пограничный знак, фото пограничного комитета Беларуси

Пробитый пограничный знак на границе с Беларусью нашел пограничный наряд Луцкого отряда.

"Об этой ситуации сразу было сообщено пограничников соседней страны и сотрудников Национальной полиции Украины. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", — отметил Демченко.
Также Демченко сообщил, что местность в тех краях болотисто-кустарниковая, а потому пешее движение там невозможно. Не выявили пограничники и признаков пребывания лиц у пограничного знака. Но пограничники предполагают, что выстрелить из ружья могли охотники нарушители, проходящие на лодке мимо. Хотя и гильз от охотничьего оружия тоже не обнаружили.

"С белорусской стороной проведена погранично-представительная встреча. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", — отметил Демченко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака. Обстрелянный пограничный знак белорусские пограничники обнаружили у пограничной заставы "Сварины". Примечательно, что инцидент произошел еще 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники при осмотре обнаружили повреждения пограничного столба. Пострадал Государственный герб Беларуси в виде пробоин и дроби. Белорусские силовики предполагают, что выстрел был произведен из охотничьего ружья.



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Источник: https://www.unian.ua/incidents/znayshli-pershimi-u-derzhprikordonsluzhbi-prokomentuvali-obstril-biloruskogo-prikordonnogo-znaka-novini-ukrajina-11546293.html
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