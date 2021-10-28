Существует много "хитростей", которые используются супермаркетами, чтобы заработать на доверчивых украинцах. В издании OBOZREVATEL рассказали, с какими способами обмана чаще всего встречаются украинские потребители в супермаркетах и как не стать жертвой продавцов.

Украинцев обманывают в супермаркетах: названы самые распространенные способы - фото из открытых источников

Продажа просроченных товаров

В зарубежных странах существуют целые магазины, где можно купить товары, срок годности которых истек, по сниженной цене. Однако законодательство Украины запрещает реализовывать просроченную продукцию. Однако не во всех магазинах следят за товарами на прилавках, а если и находят испорченные товары — не торопятся снимать с продажи.

Если срок годности уже близок к концу, то его разрешено продать со скидкой. Но часто в украинских супермаркетах таким правом злоупотребляют, и по скидке продается полностью просроченная продукция.

Поэтому следует внимательно проверять данные на упаковке и обращать внимание на внешний вид товара. Поскольку нередки случаи, когда срок годности еще не истек, но из-за неправильных условий хранения, продукт может быть испорчен.

Способы, связанные с весом товаров

В этом случае также существует несколько способом обмана. Первый — весы в магазинах могут быть "подкручены" (как это часто делают на рынках). Тогда покупатель может заплатить дороже, чем это необходимо. Можно попробовать перевесить продукты на еще одних весах, но такой способ может оказаться нерабочим. Эта схема ощутима, когда вы покупаете дорогие продукты. Например, сухофрукты, стоимость которых порядка 500 гривен за килограмм.

Кроме того, проблемы с весом могут быть у упакованных заводских товаров. Их реальный вес может не совпадать с тем, что заявлен на упаковке.

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, бывают случаи, когда на упаковке печенья, например, указан вес — 500 грамм, а на самом деле там находится граммов 300.



"Это заводской брак, скорее всего, но такие случаи бывают. Потом очень сложно доказать, что вы не съели эту часть печенья. Ведь упаковка была закрыта при покупке, а вы приносите открытую", — говорит эксперт.

Обман на кассе

Одним из способов, как заработать на покупателе, является отличие цен на продукции на весах в зале и на кассе. Например, вы взвесили товар самостоятельно и получили ценник, но на кассе цену могут автоматически пересчитать в большую сторону, что бывает непросто заметить.

Кроме того, постановление правительства гласит — сдача меньше 5 копеек остается магазину. Если же она больше — кассиру необходимо отдать ее покупателю. В случае, если вам недодали 50 копеек, такие действия можно считать нечестными.

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