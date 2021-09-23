Украину всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3 балла: какие области почувствовали толчки

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Хмільовська Інна
В четверг, 23 сентября, жители Хмельницкой, Тернопольской и Винницкой областей почувствовали землетрясение и гул, будто огромный грузовик за окном проехал. Подземные толчки украинцы почувствовали около 6:18 утра.
Землетрясение. Фото сайта VolcanoDiscovery
По сообщению VolcanoDiscovery, эпицентр землетрясения магнитудой 4.3 балла по шкале Рихтера был на Тернопольщине неподалеку Черткова, ближе к границе с Ивано-Франковской областью в районе р. Днестр.
По данным Главного центра специального контроля, землетрясение зафиксировали на глубине 10 километров на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Также сообщалось ранее, что в Австралии произошло мощное землетрясение: стихия разрушает города.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Канарах происходит извержение вулкана. Потоки раскаленной вулканической породы движутся по направлению к нескольких населенных пунктов. Жители опасных районов были вынуждены покинуть свои дома. Лава уничтожает дома. Эвакуироваться помогают военные. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Японию обрушился мощный тайфун под названием Чанту. Специалисты предупреждают граждан о возможных оползнях и наводнениях. В центральных районах страны были отменены несколько сотен авиарейсов. На некоторых железнодорожных линиях приостановлено движение поездов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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