Украину всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3 балла: какие области почувствовали толчки

В четверг, 23 сентября, жители Хмельницкой, Тернопольской и Винницкой областей почувствовали землетрясение и гул, будто огромный грузовик за окном проехал. Подземные толчки украинцы почувствовали около 6:18 утра.

Землетрясение. Фото сайта VolcanoDiscovery

По сообщению VolcanoDiscovery, эпицентр землетрясения магнитудой 4.3 балла по шкале Рихтера был на Тернопольщине неподалеку Черткова, ближе к границе с Ивано-Франковской областью в районе р. Днестр.

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение зафиксировали на глубине 10 километров на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.



"Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д. Тернопольская область, вблизи Чертков, магнитуда М = 4.3, расчетная интенсивность 5 баллов шкала MSK (). По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км. Для уточнения последствий землетрясения на сайте есть форма "Я чувствовал землетрясение", просьба всех причастных заполнить ", — говорится в сообщении.

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