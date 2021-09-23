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Украину всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3 балла: какие области почувствовали толчки

Эпицентр землетрясения магнитудой 4.3 балла по шкале Рихтера был на Тернопольщине неподалеку Черткова

сегодня, 10:50
Автор:

Хмільовська Інна

В четверг, 23 сентября, жители Хмельницкой, Тернопольской и Винницкой областей почувствовали землетрясение и гул, будто огромный грузовик за окном проехал. Подземные толчки украинцы почувствовали около 6:18 утра.

Украину всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3 балла: какие области почувствовали толчки

Землетрясение. Фото сайта VolcanoDiscovery

По сообщению VolcanoDiscovery, эпицентр землетрясения магнитудой 4.3 балла по шкале Рихтера был на Тернопольщине неподалеку Черткова, ближе к границе с Ивано-Франковской областью в районе р. Днестр.

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение зафиксировали на глубине 10 километров на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

"Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д. Тернопольская область, вблизи Чертков, магнитуда М = 4.3, расчетная интенсивность 5 баллов шкала MSK (). По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км. Для уточнения последствий землетрясения на сайте есть форма "Я чувствовал землетрясение", просьба всех причастных заполнить ", — говорится в сообщении.

Также сообщалось ранее, что в Австралии произошло мощное землетрясение: стихия разрушает города.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Канарах происходит извержение вулкана. Потоки раскаленной вулканической породы движутся по направлению к нескольких населенных пунктов. Жители опасных районов были вынуждены покинуть свои дома. Лава уничтожает дома. Эвакуироваться помогают военные. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Японию обрушился мощный тайфун под названием Чанту. Специалисты предупреждают граждан о возможных оползнях и наводнениях. В центральных районах страны были отменены несколько сотен авиарейсов. На некоторых железнодорожных линиях приостановлено движение поездов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://www.facebook.com/gcsk.mcsm/posts/4333299890084841/
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