Украина возобнавляет авиасообщение с Казахстаном

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Екатерина Белоброва
Казахстан с 17 августа возобновляет авиасообщение с Украиной и еще несколькими странами. Полеты будут возобновляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает агентство "РБК-Украина".
Так, Казахстан поэтапно будет возобновлять международные полеты в Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет и Российскую Федерацию
Также сообщается, что с авиационными властями вышеуказанных стран проработаны вопросы регулярных пассажирских рейсов.
"Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве призвали украинцев не отменять запланированный отпуск на море из-за пандемии, но и не забывать о простейших правилах по безопасности.
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