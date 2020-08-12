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Украина возобнавляет авиасообщение с Казахстаном

Популярное направление восстанавливается после прекращения из-за пандемии 17 августа

12 августа 2020, 17:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Украина возобнавляет авиасообщение с Казахстаном

Казахстан с 17 августа возобновляет авиасообщение с Украиной и еще несколькими странами. Полеты будут возобновляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает агентство "РБК-Украина".

Так, Казахстан поэтапно будет возобновлять международные полеты в Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет и Российскую Федерацию

Также сообщается, что с авиационными властями вышеуказанных стран проработаны вопросы регулярных пассажирских рейсов.

"Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве призвали  украинцев не отменять запланированный отпуск на море из-за пандемии, но и не забывать о простейших правилах по безопасности. 


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