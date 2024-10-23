Украина вошла в пятерку антирейтинга в мире: о чем речь

Во всем мире рождаемость снизилась с 5 рождений на женщину в среднем в 1950 году до 2,3 рождений на женщину в 2021 году. Из-за сокращения рождаемости детей возникли опасения, что вскоре людей может стать "слишком мало" для поддержания экономики.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На этом графике перечислены страны с самыми низкими показателями рождаемости по состоянию на 2024 год на основе данных, собранных Statista. Все цифры являются оценочными.





Понимание коэффициента фертильности

Коэффициент фертильности относится к среднему числу детей, рожденных женщиной детородного возраста в данной стране. Обычно женщины в возрасте от 15 до 45 лет считаются находящимися в детородном возрасте.

Коэффициент рождаемости в 2,1 ребенка на женщину, известный как "коэффициент воспроизводства", поддерживает популяцию стабильной за счет замещения обоих родителей и учета младенческой смертности — при условии отсутствия миграции и стабильных показателей смертности.

Коэффициент рождаемости на Тайване оценивается в 1,11 ребенка на женщину, что является самым низким показателем в мире.

Украина находится на 4-м месте среди стран с самым низким коэффициентом рождаемости, имея цифру – 1,2 ребенка на женщину.

Рейтинг возглавляет Европа с восемью странами, за ней следует Азия с шестью странами, Северная Америка с пятью странами и Африка с одной страной.

Европа также является единственным регионом в мире, где ожидается общее сокращение численности населения в ближайшей перспективе (между 2022 и 2050 годами), при этом прогнозируется снижение на 7%.

Напротив, ожидается, что численность населения в других регионах, включая Центральную, Южную и Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн, а также Северную Америку, продолжит расти, но достигнет пика численности до 2100 года.

Тем не менее, страны с низким уровнем рождаемости приняли меры по смягчению возможных последствий для своей экономики.

Например, Южная Корея начала разрешать семьям нанимать иностранных нянь, чтобы стимулировать более высокий уровень рождаемости.

Между тем Япония ежегодно выделяет до 3,6 трлн иен (22,3 млрд долларов США), пытаясь переломить эту тенденцию.