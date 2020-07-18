Украина стала лидером по преступности в Европе: рейтинг стран

Украина заняла самую высокую позицию в европейском рейтинге, правда, это топ стран по уровню преступности. Об этом свидетельствуют данные базы Numbeo.

Так, наша страна разместилась на первой ступеньке с индексом преступности 48,84. За нами следуют Швеция и Франция, у которых 47,43 и 47,37 соответственно. Кроме того, в топ-5 оказались Молдова и Ирландия. После идут Бельгия, Великобритания, Италия, Босния и Герцеговина, Черногория. Тогда как самыми безопасными названы Словения (индекс преступности составил 20,95), Остров Мэн (21,32) и Швейцария (21,58). Всего же индекс преступности аналитики подсчитали у 41 страны Европы.

А вот в мире наиболее опасные страны – это Венесуэла (84,36), Папуа - Новая Гвинея (80,04), Южная Африка (77,29), Афганистан (76,97), Гондурас (76,65). Тогда как безопасностью могут похвастать Объединенные Арабские Эмираты (15,45), Тайвань (15,26) и Катар (11,90). Украина же в мировом списке стран по преступности заняла позицию 47.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев занял 106 место в рейтинге дорогих городов для эмигрантов.

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