logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Украина несет потери: что известно о катастрофе МиГ-29
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина несет потери: что известно о катастрофе МиГ-29

Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29, пилот погиб

23 августа 2025, 08:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украина несет потери: что известно о катастрофе МиГ-29

В катастрофе МиГ-29 погиб украинский пилот. Фото: из открытых источников

"После выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются, а также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

За период полномасштабной войны с Россией, украинские Воздушные силы потеряли несколько истребителей и профессиональных летчиков во время отбития воздушных атак России.

Так, в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он пилотировал американский истребитель F-16, сбил воздушную цель, но борт получил повреждения. Летчик отвел самолет от населенного пункта и не успел катапультироваться.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска не прекращают снаряжение самолетов стратегической авиации крылатыми ракетами. На авиабазу "Оленья" были передислоцированы 2х снаряженные борта Ту-95МС, пишет платформа Tracking.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Харькове переименовали два топонима в честь погибших пилотов Максима Устименко и Алексея Меся. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Харьковского горсовета, передает портал "Комментарии".

Так, улицу, расположенную от пл. Ипподрома к дому №130-г на ул. Сумской и дальше до ул. Григория Сковороды назвали улицей Максима Устименко. А часть переулка, расположенного от ул. Сумской в дом №7 в пер. Глисада Джуса, переименовали в аллею Мунфиша.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kpszsu/40916
Теги:

Новости

Все новости