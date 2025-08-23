Украина несет потери: что известно о катастрофе МиГ-29

В ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В катастрофе МиГ-29 погиб украинский пилот. Фото: из открытых источников

"После выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются, а также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

За период полномасштабной войны с Россией, украинские Воздушные силы потеряли несколько истребителей и профессиональных летчиков во время отбития воздушных атак России.

Так, в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он пилотировал американский истребитель F-16, сбил воздушную цель, но борт получил повреждения. Летчик отвел самолет от населенного пункта и не успел катапультироваться.

