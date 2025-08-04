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Россия увеличивает количество самолетов возле Украины: сколько бортов снарядили ракетами

Оккупанты "стягивают" самолеты стратегической авиации ближе к Украине

4 августа 2025, 19:59
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Кречмаровская Наталия

Российские войска не прекращают снаряжение самолетов стратегической авиации крылатыми ракетами. На авиабазу "Оленья" были передислоцированы 2х снаряженные борта Ту-95МС, пишет платформа Tracking. 

Россия увеличивает количество самолетов возле Украины: сколько бортов снарядили ракетами

Ту-95. Фото из открытых источников

Также 2-х борта Ту-95МС прибыли на зарядку КР на авиабазу "Энгельс-2".

Аналитики платформы отмечают, что вчера в 18:55 на АБ "Энгельс-2" прилетел транспортный самолет с КР которыми сейчас снаряжают борта.

По данным платформы, общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 4 августа составляет 8х единиц:

  • "Оленья" – 3х Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" – 3х Ту-95МС.

  • "Дягилево" – 2х Ту-95МС.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска нанесли воздушную атаку дронами по Одессе и району.

В России заявили, что "герани" наносят удары по целям в районе Одессы и отчитались, что предварительно были "прилеты" в районе одесского порта. Однако информация, распространяемая российскими пропагандистскими каналами в Telegram, не соответствует действительности.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в ночь на 4 августа россияне атаковали Одесскую область ударными БпЛА, но никаких "прилетов" по порту не было. Это подтверждают в ГСЧС. По данным Центра, больше всего разрушений зафиксировали на территории радиорынка.

Так в результате масштабного пожара после атаки уничтожены десятки торговых павильонов с электроникой и бытовой техникой. Также пожар, возникший в результате вражеских обстрелов, был ликвидирован в недействующем общежитии. В Одесском районе был поврежден частный дом. Там хозяин самостоятельно погасил пожар во дворе. Погибших и пострадавших в результате воздушной атаки оккупантов нет.




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Источник: https://t.me/the_first_online/16077
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