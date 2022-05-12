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Украина договаривается об эвакуации тяжелораненых защитников из "Азовстали": что известно

Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ, говорит Верещук

сегодня, 21:14
Автор:

Лиля Воробьева
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Наша страна в настоящее время проводит переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников с предприятия "Азовсталь". Об этом сообщает вице-премьер-министерка — министерка по вопросам реинтеграции оккупированных территорий нашей страны Ирина Верещук в Telegram.

Украина договаривается об эвакуации тяжелораненых защитников из "Азовстали": что известно

В Мариуполе остается много раненых украинских военных (фото из открытых источников)

Чиновница отмечает, что выполняя поручение Владимира Зеленского "мы ведем очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из Азовстали в обмен на пленных россиян".

Ирина Верещук утверждает, что публичные комментарии, с которыми выступают некоторые политики, журналисты и общественные деятели, выражая свое мнение о содержании переговоров, дезинформируют и дезориентируют соотечественников. Кроме этого, они наносят вред самому процессу переговоров.

По ее словам, переговоры ведутся только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.

"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", — сообщила чиновница.

Представительница правительства отмечает, что не нужно "не пускаться в нереальные соображения и заявления — только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат".

Напомним, что "Комментарии" информировали, что из "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди . С завода "Азовсталь", который находится в блокадном Мариуполе, была выполнена эвакуация женщин и детей. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Так, согласно сообщению Ирины Верещук, на заводе "Азовсталь" больше не находятся женщины, дети и пожилые люди.


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Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna/1342
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