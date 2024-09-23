Украина была на грани радиационной аварии: что известно

В конце августа из-за очередного российского массированного обстрела Украина оказалась на грани радиационной аварии. Об этом рассказала эксперт общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".



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Эксперт отметила, что объединенная энергетическая система Украины была на грани развала, когда первый, третий и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС были отключены от сети аварийной защитой, Хмельницкий энергоблок не работал на объединенную энергосистему, а затем отключился еще и энергоблок Южноукраинской АЭС.

"Это очень опасная ситуация. Они (войска РФ, – ред.) били не по открытым распределительным устройствам, а по трансформаторам так называемого второго эшелона. И это была не регламентная остановка, мы действительно были на грани радиационной аварии”, — отметила Ольга Кошарная.

Напомним, что в сентябре были зафиксированы пролеты вражеских ударных дронов во время воздушной атаки вблизи Хмельницкой АЭС. Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подчеркнул, что Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. "Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС (20 сентября, — ред.) — очередное подтверждение", — отметил он. Подробнее об угрозе обстрела АЭС читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вероятно проводит подготовку к очередному массированному обстрелу Украины. В целом по состоянию на 19 сентября было известно о 4 снаряженных бортах Ту-95МС. Все они базировались на авиабазе "Оленья".

