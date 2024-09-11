Угроза масштабного отравления воды в Киеве: к чему готовиться горожанам

В КГГА пытаются успокоить киевлян и заверить, что ситуация с качеством водопроводной воды находится под контролем. В администрации провели брифинг с участием директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука и председателя правления — генерального директора ЧАО "АК "Киевводоканал" Олега Лысюка, сообщает портал "Комментарии".



Специалисты заверили, что столица готова к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды. Мониторинг состояния воды проводится круглосуточно. Специалисты круглосуточно следят за состоянием воды.

По словам Романа Ткачука, ситуация с состоянием воды в Киеве под контролем и сейчас никаких беспокойств не вызывает.

Он отметил, что информацию о техногенной аварии специалисты начали получать с 14 августа. Речь шла о выбросе химических веществ в реку Сейм на территории России.

С момента получения информации, на уровне города в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, который постоянно мониторит и собирает информацию от любых лабораторий и исследований качества воды в реке Десна, реке Днепре и тем более в акватории на территории столицы.

По словам представителя КГГА, результаты анализов не вызывают беспокойства.

Факт органического загрязнения рек подтвердил генеральный директор "Киевводоканала" Олег Лысюк. Он предположил, что это были отходы с сахарного завода. “Мы сотрудничаем с профильными лабораториями, институтами, исследующими качество воды. Ни пестицидов, ни превышений, ни токсинов, из Минобороны подключались лаборатории. Никаких других веществ в воде нет. Поэтому это органика обычная. Просто ее количество настолько велико, что оно поглощает кислород в воде", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об информационном беспорядке вокруг ситуации с водой в Киеве.