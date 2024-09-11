logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Угроза масштабного отравления воды в Киеве: к чему готовиться горожанам
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза масштабного отравления воды в Киеве: к чему готовиться горожанам

Столичные власти уверяют, что угрозы водоснабжению сейчас нет

сегодня, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В КГГА пытаются успокоить киевлян и заверить, что ситуация с качеством водопроводной воды находится под контролем. В администрации провели брифинг с участием директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука и председателя правления — генерального директора ЧАО "АК "Киевводоканал" Олега Лысюка, сообщает портал "Комментарии".

Угроза масштабного отравления воды в Киеве: к чему готовиться горожанам

Специалисты заверили, что столица готова к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды. Мониторинг состояния воды проводится круглосуточно. Специалисты круглосуточно следят за состоянием воды.

По словам Романа Ткачука, ситуация с состоянием воды в Киеве под контролем и сейчас никаких беспокойств не вызывает.

Он отметил, что информацию о техногенной аварии специалисты начали получать с 14 августа. Речь шла о выбросе химических веществ в реку Сейм на территории России.

С момента получения информации, на уровне города в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, который постоянно мониторит и собирает информацию от любых лабораторий и исследований качества воды в реке Десна, реке Днепре и тем более в акватории на территории столицы.

По словам представителя КГГА, результаты анализов не вызывают беспокойства.

Факт органического загрязнения рек подтвердил генеральный директор "Киевводоканала" Олег Лысюк. Он предположил, что это были отходы с сахарного завода. “Мы сотрудничаем с профильными лабораториями, институтами, исследующими качество воды. Ни пестицидов, ни превышений, ни токсинов, из Минобороны подключались лаборатории. Никаких других веществ в воде нет. Поэтому это органика обычная. Просто ее количество настолько велико, что оно поглощает кислород в воде", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об информационном беспорядке вокруг ситуации с водой в Киеве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/presbrifing_schodo_potochnogo_stanu_yakosti_vodi_v_kiyevi_onlayn-translyatsiya/
Теги:

Новости

Все новости