Ударил ножом в сердце: во Львове владелец квартиры зарезал квартиранта

Этой новогодней ночью в городе произошло убийство. Полицейские отыскали подозреваемого в преступлении, жестоко лишившего жизни человека, с которым был знаком. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области в социальных сетях.

Злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности (фото: полиция Львовщины)

Задержанный ими житель города во время конфликта ударил своего знакомого ножом прямо в участок сердца. От смертельного повреждения он скончался.

По обнародованной правоохранителями информации, 1 января в два часа ночи полицейские ознакомились с сообщением, поступившим на телефон оперативного вызова. Как сообщил врач скорой помощи, в одном из помещений было обнаружено тело 50-летнего жителя. Нанесенные покойному повреждения наносились неизвестным злоумышленником. А саму смерть вызвала колото-резаная рана в сердце.

Полицейские, сразу начали устанавливать обстоятельства преступления, выяснили, что два человека, которые в этом доме встречали Новый год, поссорились. Один из них был 39-летним владельцем квартиры в городе Львове, другой, ранее проживавший в Черкасской области, нанимал это жилье у него. Агрессивный хозяин нанес квартиранту ножом удар в грудину, попав прямо в сердце человека.

Полицейские задержали агрессора, уже имевшего конфликт с законом. Судебное учреждение изберет ему меру состоятельного мероприятия.

Вскоре задержанному горожанину будет уведомлено о подозрении в преступлении, которое он совершил. Это правовая квалификация ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. По санкции этой статьи уже судимый львовянин снова может получить срок тюремного заключения — от семи до пятнадцати лет колонии сейчас осуществляется досудебное расследование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове заживо сгорел мужчина .

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