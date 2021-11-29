Ударил камнем, а потом сжег: в Николаевской области отец жестоко убил собственного сына

В населенном пункте Мигия Николаевского региона внезапно возникший между ближайшими родственниками бытовой конфликт, это — отец и его родной сын, закончился кровавой развязкой — убийством молодого члена семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Николаевщины.

Родственники поссорились между собой (фото: Нацполиция)

По обнародованной информации правоохранительного ведомства, 53-летний отец и его вдвое младший сын сначала обзывали и оскорбляли друг друга. Потом самые близкие в семье люди начали драться. Старший где-то нашел камень и нанес удар своему сыну в голову. От этого тяжелого повреждения 27-летний сельский житель ушел из жизни на месте конфликта.

Чтобы замести следы преступления, отец перетащил труп в авто и повез в ближайшую лесополосу. Там он и сжег тело уже нежелательного теперь для него свидетеля.

Но полицейские узнали о преступлении. В этот населенный пункт прибыли представители следственно-оперативной группы вместе с экспертом и криминалистом.

Житель Николаевщины признался, что сделал со своим сыном.

Теперь он вынужден будет немало времени провести в колонии, ведь санкция статьи предусматривает большое наказание -15 лет за решеткой. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Николаевской области 12-летняя девочка выбросилась из окна дома своей подруги. По информации источника, в тот день между подростком и его любимым произошла ссора. Ночью девочка пошла к своей подруге, где они устроили вечеринку, пока родители находились на работе. Приблизительно в 4 часа утра девочки разошлись спать. Спустя время девочки услышали крик из другой комнаты, после чего забежали в нее и увидели с балкона, что их подруга лежит на земле.

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