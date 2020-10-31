Удар был такой силы, что дерево оказалось вырванным с корнем - в Одесской области страшное ДТП, унесшее жизни

Сегодня рано утром в Украине произошло очередное смертельное ДТП. На этот раз авария, унесшая человеческие жизни случилась в Одесской области, в городе Измаил. О трагедии сообщает портал Измаил Сегодня.

Известно, что водитель автомобиля Citroen, следуя по одной из центральных улиц города, известной среди любителей погонять, значительно превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на дерева, которое росло вдоль дороги. Удар был такой силы, что дерево оказалось вырвано с корнем.

По данным полиции, в машине на момент аварии находилось шесть человек. В результате столкновения погибли двое. Один из них уже опознан. Им оказался 19-летний житель города. Остальные участники ДТП в состоянии разной тяжести доставлены в медучреждения. За жизнь двух – 25-летней девушки и 34-летнего мужчины борются медики.

Отмечается, что автомобиль получил такие повреждения корпуса, что спасателям пришлось использовать специнструмент, для того, чтобы вызволить пострадавших.

На данный момент идут следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

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