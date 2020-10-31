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Главная Новости Общество происшествия Удар был такой силы, что дерево оказалось вырванным с корнем - в Одесской области страшное ДТП, унесшее жизни
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Удар был такой силы, что дерево оказалось вырванным с корнем - в Одесской области страшное ДТП, унесшее жизни

Был ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, установит следствие

сегодня, 10:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня рано утром в Украине произошло очередное смертельное ДТП. На этот раз авария, унесшая человеческие жизни случилась в Одесской области, в городе Измаил. О трагедии сообщает портал Измаил Сегодня.

Удар был такой силы, что дерево оказалось вырванным с корнем - в Одесской области страшное ДТП, унесшее жизни

Известно, что водитель автомобиля Citroen, следуя по одной из центральных улиц города, известной среди любителей погонять, значительно превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на дерева, которое росло вдоль дороги. Удар был такой силы, что дерево оказалось вырвано с корнем.

По данным полиции, в машине на момент аварии находилось шесть человек. В результате столкновения погибли двое. Один из них уже опознан. Им оказался 19-летний житель города. Остальные участники ДТП в состоянии разной тяжести доставлены в медучреждения. За жизнь двух – 25-летней девушки и 34-летнего мужчины борются медики.

Отмечается, что автомобиль получил такие повреждения корпуса, что спасателям пришлось использовать специнструмент, для того, чтобы вызволить пострадавших.

На данный момент идут следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на Майдане Независимости в Киеве Land Rover на всей скорости въехал в толпу людей.


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