Учителя, который должен был эвакуировать из Попасной людей, оккупанты взяли в плен

Появилась информация о том, что учителя, который на школьном автобусе должен был вывезти людей из Попасной на территорию Украины, оккупанты взяли в плен. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.



Фото Телеграм Луганская ОВА

Информация, что мужчина жив появилась после двух суток поисков уцелевших. Диверсанты 29 апреля из гранатомета обстреляли эвакуационный транспорт в Попасной. На место расстрела прибыли украинские военные. Но в единственном пустом автобусе не было ни трупов, ни раненых. Второй автобус вез гуманитарную помощь и должен был забрать гражданских на обратном пути, однако связь с водителем исчезла.

В ОВА узнали, что украинский учитель Михаил Панков жив с пропагандистского видео, которое заставили его записать.

"Оккупанты заставили его говорить, что украинская власть не занимается эвакуацией людей, что мы бросили своих на произвол. Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают. Слава Богу, он жив. Но орки теперь держат его в плену. Также , это значит, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций", – написал глава ОВА.

Михаил Панков преподавал историю во Врубовской школе. С начала обострения ситуации с обстрелами, эвакуировал попаснян, развозил гуманитарную помощь – всячески помогал землякам. Сергей Гайдай подчеркнул, что сделает все возможное для освобождения пленных.

Как сообщал портал "Комментарии", гарантия безопасности для Украины – это симбиоз нескольких вещей. Это могут быть двух-, трехсторонние соглашения с другими странами о реагировании в течение 24 часов в случае угрозы для Украины со стороны врага.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!