Учитель унизила ученицу из-за того, что девочка ответила ей на украинском языке

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Дмитрий Симоненко
Вопиющий случай проявления неуважения учителя к ученику и украинскому языку произошел на днях в гимназии № 4 г. Одессы. К сожалению, редакция не может сказать сколько лет ребенку либо в каком классе учится, но судя по аудиозаписи со смарт-часов, представленной ниже – девочка — ученица младшей школы.
Фото: eduregion.ru
Из
аудиозаписи слышно, что как только ребенок заговорила на украинском, у учителя
это вызвало агрессию.
"Если она
говорит на украинском, это значит, она ставит себя выше чем мы. Она сверху, а
мы снизу!", — комментирует педагог ответ ребенка, таким образом манипулируя
детским коллективом и настраивая его против девочки.
"Она ничего
с собой не взяла, а права качает здесь, мовой тут будет прикрываться мне!
Причем здесь мова, если мозги нужно иметь?" — продолжает выговаривать ребенку учитель,
не обращая внимания на то, что девочка уже плачет.
"Мы все знаем тут украинский язык! Но не нужно этим выделяться! На первый раз я тебя прощаю", — в завершение говорит преподаватель, а потом начинает успокаивать ребенка.
Инцидент
вызвал резонанс в соцсетях, в результате чего информация дошла до Департамента
образования и науки Одесской области. Реакция последовала незамедлительно — учитель была
уволена. Об этом сообщает Директор департамента на своей странице в Facebook.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что в Украине хотят перевести школы на дистанционное обучение в грядущие две недели.
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