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Главная Новости Общество происшествия Учитель унизила ученицу из-за того, что девочка ответила ей на украинском языке
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Учитель унизила ученицу из-за того, что девочка ответила ей на украинском языке

По информации очевидцев, инцидент произошел на прошлой неделе – учитель по рисованию отругала ученицу, которая забыла взять альбом на урок рисования из-за неустоявшегося расписания и ответила на ее вопрос на украинском языке

сегодня, 16:57 comments504
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вопиющий случай проявления неуважения учителя к ученику и украинскому языку произошел на днях в гимназии № 4 г. Одессы. К сожалению, редакция не может сказать сколько лет ребенку либо в каком классе учится, но судя по аудиозаписи со смарт-часов, представленной ниже – девочка — ученица младшей школы.

Учитель унизила ученицу из-за того, что девочка ответила ей на украинском языке

Фото: eduregion.ru

Из аудиозаписи слышно, что как только ребенок заговорила на украинском, у учителя это вызвало агрессию.

"Если она говорит на украинском, это значит, она ставит себя выше чем мы. Она сверху, а мы снизу!", — комментирует педагог ответ ребенка, таким образом манипулируя детским коллективом и настраивая его против девочки.

"Она ничего с собой не взяла, а права качает здесь, мовой тут будет прикрываться мне! Причем здесь мова, если мозги нужно иметь?" — продолжает выговаривать ребенку учитель, не обращая внимания на то, что девочка уже плачет.

"Мы все знаем тут украинский язык! Но не нужно этим выделяться! На первый раз я тебя прощаю", — в завершение говорит преподаватель, а потом начинает успокаивать ребенка.

Инцидент вызвал резонанс в соцсетях, в результате чего информация дошла до Департамента образования и науки Одесской области. Реакция последовала незамедлительно — учитель была уволена. Об этом сообщает Директор департамента на своей странице в Facebook.

"Поведение учителя безусловно несовместимо с деятельностью в учреждении образования. Директором принято решение об увольнении на основании ст.41, п.3 "Совершение работником, который выполняет воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", — написано в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине хотят перевести школы на дистанционное обучение в грядущие две недели.



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