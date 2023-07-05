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Ученые смоделировали ядерную войну и ее последствия (ВИДЕО)

Ученые показали, что произойдет, если начнется ядерная война между США и Россией.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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После начала войны, постоянных угроз России применить ядерное оружие, шантаж с возможным подрывом Запорожской АЭС в мире усилилась обеспокоенность возможной ядерной войной. Ученые смоделировали, как будет выглядеть ядерная война между США и Россией и к чему она может привести. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Time.

Ученые смоделировали ядерную войну и ее последствия (ВИДЕО)

Визуализация ядерного удара по Москве. Скриншот видео

Группа ученых по разным дисциплинам работала над задачей, чтобы создать наиболее реалистичную из научной точки модель ядерной войны и ее последствий. Опубликованное видео объединяет в себе прицеливание ядерных ракет, их траекторию полета, взрывы, электромагнитный импульс после взрывов, а также дым, который поднимется после глобальной бомбардировки ядерным оружием. Он изменит климат и повлечет за собой массовый голод. 


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Посмотреть визуализацию ученых, смоделировавших ядерную войну и ее последствия можно ниже:

Исследователи объясняют, что независимо от того, кто начнет войну, последствия будут катастрофическими для всех. Первые ракеты из США, которые запущены с подлодок вблизи Норвегии, достигли бы Россию за 10 минут. Российские же ракеты также через несколько минут смогли бы нанести удары по Аляске. Первые удары своим электромагнитным импульсом уничтожили бы электронику и электросети. Следующие ядерные ракеты были бы применены по командно-управленческим центрам и ядерным пусковым установкам.

Ученые объясняют, что основными целями стали города и расположенные в них военные объекты, чтобы враг не имел возможности восстановиться в послевоенный период.

Несмотря на масштабную бомбардировку крупных городов, в том числе и Москвы, исследователи указывают, что хуже всего происходит после ядерной войны. Дым от взрывов поднимется в атмосферу и окутает планету щитом от солнечных лучей, таким образом ядерная зима будет длиться 10 лет. Это охладит Землю в разных ее частях на 20-40 градусов, что приведет к вымиранию более 5 млрд человек от голода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил ядерным Апокалипсисом.



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Источник: https://time.com/6290977/nuclear-war-impact-essay/
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