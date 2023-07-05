Ученые смоделировали ядерную войну и ее последствия (ВИДЕО)



















После начала войны, постоянных угроз России применить ядерное оружие, шантаж с возможным подрывом Запорожской АЭС в мире усилилась обеспокоенность возможной ядерной войной. Ученые смоделировали, как будет выглядеть ядерная война между США и Россией и к чему она может привести. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Time.

Визуализация ядерного удара по Москве. Скриншот видео

Группа ученых по разным дисциплинам работала над задачей, чтобы создать наиболее реалистичную из научной точки модель ядерной войны и ее последствий. Опубликованное видео объединяет в себе прицеливание ядерных ракет, их траекторию полета, взрывы, электромагнитный импульс после взрывов, а также дым, который поднимется после глобальной бомбардировки ядерным оружием. Он изменит климат и повлечет за собой массовый голод.

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Посмотреть визуализацию ученых, смоделировавших ядерную войну и ее последствия можно ниже:

Исследователи объясняют, что независимо от того, кто начнет войну, последствия будут катастрофическими для всех. Первые ракеты из США, которые запущены с подлодок вблизи Норвегии, достигли бы Россию за 10 минут. Российские же ракеты также через несколько минут смогли бы нанести удары по Аляске. Первые удары своим электромагнитным импульсом уничтожили бы электронику и электросети. Следующие ядерные ракеты были бы применены по командно-управленческим центрам и ядерным пусковым установкам.

Ученые объясняют, что основными целями стали города и расположенные в них военные объекты, чтобы враг не имел возможности восстановиться в послевоенный период.

Несмотря на масштабную бомбардировку крупных городов, в том числе и Москвы, исследователи указывают, что хуже всего происходит после ядерной войны. Дым от взрывов поднимется в атмосферу и окутает планету щитом от солнечных лучей, таким образом ядерная зима будет длиться 10 лет. Это охладит Землю в разных ее частях на 20-40 градусов, что приведет к вымиранию более 5 млрд человек от голода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил ядерным Апокалипсисом.