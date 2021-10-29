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Убийство полицейского в Чернигове: какую меру пресечения суд избрал подозреваемым

Также полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В Чернигове судебное учреждение отправило под ночное домашнее заключение двух сотрудников местной патрульной полиции, не вмешавшихся в конфликт, когда городские подростки избили их коллег и не помогли им. Эта фатальность привела к трагедии, когда один коп умер, а другого тяжело травмировали. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Убийство полицейского в Чернигове: какую меру пресечения суд избрал подозреваемым

Суд вынес свой вердикт (фото из открытых источников)

По опубликованному сообщению, Деснянское районное судебное учреждение города Чернигова поддержала позицию прокуратуры и избрало для двух полицейских патрульной службы меру пресечения — ночное домашнее заключение на 60 суток. Патрульных обвиняют в том, что они оставили без помощи человека, который находился в опасности и именно это привело к смерти. Это – правовая квалификация ч.3 ст.135 УКУ. Они также отстранены от работы в полиции.

Как выяснили следователи, полицейские, что патрулировали в ночь на 2 октября Чернигов, на улице Независимости обнаружили группу молодежи, которая конфликтовала с двумя жителями города – копами, находившимися в то время в отпусках.

По сообщению прокурорского учреждения, патрульный наряд не остановил конфликт, а поехал дальше, оставив без помощи своих двух коллег, которые, учитывая количество участников потасовки, были в опасном для жизни состоянии.

Вместе с тем адвокат обвиняемых полицейских рассказал, почему они уехали с места конфликта. По их свидетельству, на полицейском, который был не при исполнении, не было обнаружено видимых повреждений и конфликта в то время между молодежью и копами не было.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что руководство полиции в Чернигове отстранили от должностей .


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Источник: https://www.unian.ua/incidents/zhorstoke-vbivstvo-kopa-u-chernigovi-sud-obrav-zapobizhniy-zahid-dvom-policeyskim-novini-ukrajina-11593078.html
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