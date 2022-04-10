Убийство мэров, застенки и похищения бизнесменов: Арестович рассказал, что происходит в Херсонской области

Ситуация в Херсонском регионе тяжелая, но пока не критична. Захватчики совершают репрессии в отношении местных экс-силовиков, что касается мирных граждан края — такие факты пока не зафиксированы. Об этом сообщил представитель Офиса президента Алексей Арестович во время эфира представителям израильского радио 10 апреля.

Оккупанты совершают жуткие преступления (фото из открытых источников)

Как отметил чиновник, украинские спецслужбы имеют данные о трех застенках, которые есть на территории региона.

"Митинги продолжаются. В Херсонской области пытаются репрессировать представителей местного самоуправления, несколько мэров погибли, похищают бизнесменов, бывших силовиков, работают застенки. По нашим данным, известно о трех застенках, где допрашивают, пытают и убивают. Но в целом широких репрессий против мирного населения пока незаметно", — отметил советник главы ОП.

Арестович сказал, что жители Херсона, не пугаясь оккупации, запугиваний, сопротивляются захватчикам.

"На Херсонщине продолжается украинское сопротивление. Там они не могут совершать много преступлений, поскольку нет много камер, не прикованное внимание. Но по отдельным категориям - бывшие атовцы, бывшие военнослужащие ВСУ, которые не успели уехать, бывшие сотрудники Службы безопасности Украины, совершают репрессии", — подытожил представитель Офиса президента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал, когда Кремль будет готов подписать мирное соглашение с Украиной. Российское руководство постарается завершить горячую фазу войны мирным соглашением до того, как Украина получит тяжелое вооружение от союзников. При этом речь идет о значительных объемах тяжелого вооружения, что позволяет перейти в наступление для освобождения своих территорий. Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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