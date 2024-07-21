Убийство Ирины Фарион: полиция объявила в розыск подозреваемого

Национальная полиция Украины объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству языковеда Ирины Фарион. Правоохранители дают следующие приметы разыскиваемого:

Подозреваемый в причастности к убийству Фарион (фото из открытых источников)

Возраст: около 20 лет

Рост: 170-180 см

Тощее телосложение

К моменту совершения преступления мужчина был одет в:

Спортивные брюки черного цвета

Черная кофта с длинным рукавом, сверху которой была красная футболка с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне

Темная панама с эмблемой по центру и широкими полями

Белые высокие носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой.

Красные перчатки

Полиция опубликовала фото и видео с мужчиной и призывает всех, кто владеет любой информацией, которая может помочь установить личность или местонахождение разыскиваемого, звонить по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.

Правоохранители предостерегают от любых попыток самостоятельно задержать разыскиваемого мужчину или похожую на него личность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского назвали "убийцу" Фарион , стоящий за другими убийствами и преступлениями в Украине. Советник руководителя Офиса президента, бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко заявил, что за убийством украинского языковеда Ирины Фарион стоит "русская".

Сергей Лещенко в социальной сети X отреагировал на убийство Ирины Фарион. По словам представителя Зеленского, руководителем убийства Фарион стала "русская", которая таким образом хочет снизить объединенность украинцев против внешнего врага.

По словам Лещенко, россияне стоят не только за убийством Фарион, но и якобы вовлечены в смерть украинских журналистов Павла Шеремета и Георгия Гонгадзе, а также попыток уничтожить других украинских политических лидеров.