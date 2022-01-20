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Убийство 11-летнего мальчика возле Запорожья: подозреваемые признались в еще одном преступлении

Подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика признались еще в одном преступлении

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Жители Запорожской области, которых представители правоохранительных органов подозревают в том, что они жестоко лишили жизни 11-летнего жителя этого региона Максима Самофалова, сделали признание еще в одном преступлении. Оказывается, злоумышленники совершили убийство находившейся в розыске 48-летней женщины и затем утопили ее тело в реке. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Запорожского региона.

Убийство 11-летнего мальчика возле Запорожья: подозреваемые признались в еще одном преступлении

Полиция вытащила из реки тело убитой 48-летней женщины (фото: zp.npu.gov.ua)

Об этом рассказал следователю один из задержанных. Он отметил, что в сентябре 2021 года вместе с товарищем он похитил, а затем убил 48-летнюю жительницу области. Они неприязненно отнеслись к своей жертве, а затем убили.

Вещи похищенной жертвы убийцы сожгли, а тело убитой бросили в реку Тащенак.

Вчера, 19 января тело этой гражданки сотрудники полиции нашли между населенными пунктами Радивоновка и Мирное и завезли для проведения ряда необходимых экспертиз. Полицейские утверждают, что задержанным за эти преступления могут присудить пожизненное пребывание за решеткой.

Важно, что 11-летнего подростка из Запорожской области эти ранее судимые мужчины, одному из которых 46 лет, а другому – 26 лет, тоже похитили. Две недели злоумышленники держали мальчика в подвале, а затем лишили жизни. Труп Максима Самофалова полицейские нашли в подвале одного из – частных домов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Виннице жестоко убили молодую девушку . В Виннице жестоко убили 20-летнюю жительницу Тульчинского района. Трагедия произошла в помещении пожилой местной жительницы, в которой потерпевшая снимала комнату. Сообщается, что на теле погибшей были обнаружены множественные колото-резаные раны.



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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/pid-chas-dosudovogo-rozsliduvannya-odin-iz-pidozryuvanix-u-vbivstvi-malolitnogo-ziznavsya-u-skojenni-shhe-odnogo-osoblivo-tyazhkogo-zlochinu/
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