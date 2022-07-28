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Убивает и насилует: в оккупированном Луганске орудует маньяк

Жители оккупированного Луганска утверждают, что в городе появился маньяк

сегодня, 00:18
Автор:

Лиля Воробьева
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Жители временно оккупированного города Луганск говорят, что здесь объявился маньяк. Как рассказывают местные жители, он причастен к нескольким убийствам и совершает изнасилование. Как пишут местные паблики, оккупационные чиновники не хотят шуметь, ведь есть версия, что жестокий преступник – российский военнослужащий.

Убивает и насилует: в оккупированном Луганске орудует маньяк

В оккупированном Луганске орудует маньяк (фото из открытых источников)

Об этом сообщают луганчане в телеграмм-каналах.

Также ходит информация, полученная от местных полицейских, мол, "министр МВД ЛНР" приказал не стараться во время поисков.

По словам свидетелей – это молодой человек, одетый в русскую военную форму. Как говорят их показы, там, где идут колонны или живут военные, и возникают "вспышки" насилия.

"Все ждут ротации, чтобы этот урод уехал. Пасечник (руководитель администрации) в курсе и тоже покрывает маньяка-убийцу. Потому что в случае разоблачения может быть грандиозный скандал. И это мы слышали уже не от одного человека, а от разных источников". ", — обнародует реакцию горожан "Луганщина Оперативная".

Еще луганские паблики обнародовали аудиозапись, где можно услышать женский крик. Утверждают, что это запись возможного голоса последней жертвы маньяка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры жалуются на массированный удар ВСУ , который слышен даже в Луганске. После взрывов в Луганске в так называемой ЛНР заявили, что украинские военные нанесли удар по воинской части вражеской ПВО. Сначала сообщалось, что якобы ракета "Точка-У", по предварительным данным, кафиров сбита над Луганском. Ракету якобы сбили в районе поселка Юбилейное, входящего в состав Луганска. В то же время РИА Новости сообщает, что, как минимум, четыре зенитных ракетных ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.



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Источник: https://t.me/lyganskpomoh/52655
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