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Убил годовалую дочь и покалечил сына: новые подробности об отце-убийце из Черниговской области

Мужчина с особой жестокостью убил одного ребенка и переломил кости двухлетнему сыну

24 декабря 2021, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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На Черниговщине к пожизненному наказанию приговорен житель одного из районов. Он убил свою маленькую дочь и замахнулся на жизнь 2-летнего сына. Об этом сообщает спикер Черниговской областной прокуратуры.

Убил годовалую дочь и покалечил сына: новые подробности об отце-убийце из Черниговской области

Отец убил свою дочь (фото из открытых источников)

Представитель местного наблюдательного ведомства в судебном заседании, аргументируя свое выступление доказательствами, доказал, что этот агрессивный житель Черниговщины, придя к домой пьяным, особенно жестоко лишил жизни 11-месячною дочь, а затем еще намеревался лишить жизни 2-летнего сына.

Журналисты медиа "Высокий Вал", получив информацию от спикера Черниговской прокуратуры Валерия Литовченко, сообщают, что опьяневший отец ударил малышку головой о крыльцо своего дома. От тяжелых повреждений она скончалась. Потом опьяневший от крови изувер бросился бить маленького сына, бил руками и ногами и причинил мальчику перелом конечностей.

"В беспамятстве бросил его замерзать на улице. К счастью, тяжелораненого малыша отыскала мать, и его спасли медики. В суде обвиняемый отрицал свою вину, подавал апелляционные жалобы", — сообщил пресс-секретарь прокуратуры.

В течение 6 лет представители наблюдательного ведомства в разных судебных инстанциях пытались доказать вину обвиняемого. Апелляционное судебное учреждение Черниговщины признало его вину в совершенных преступлениях и назначило наказание — пожизненное заключение в местах лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черниговской области нашли убившего жену мужа . В населенном пункте Кладьковка Черниговского региона в сарае заброшенной усадьбы был обнаружен 44-летний местный житель, который несколько недель назад лишил жизни свою женщину и скрылся от ответственности.


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Источник: https://chrg.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=309648
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