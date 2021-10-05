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Убил 4-месячного сына: новые подробности о смерти ребенка на Черкащине

Подсудимый вину признал полностью и искренне раскаялся

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева

В Черкасской области местное судебное учреждение поселка Маньковка после судебного разбирательства назначило наказание местному жителю, который лишил жизни своего крошечного малыша. Об этом сообщает УНИАН.

Убил 4-месячного сына: новые подробности о смерти ребенка на Черкащине

Суд вынес приговор мужчине, который убил своего маленького сына (фото из открытых источников)

Судья заслушал показания обвиняемого, свидетелей и всех других, причастных к этой трагедии в закрытом режиме. Подозреваемый житель области признал свою вину и осознал, что натворил. Председательствующий на процессе принял во внимание то обстоятельство, что перепуганный отец делал все, чтобы привести в чувство своего 4-месячного малыша. Также он активно сотрудничал со следствием при расследовании.

Но с подсудимого не сняли вину за совершение преступления, которое квалифицировалось по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса. Это — убийство по неосторожности. Соответственно, мужчине присудили соответствующее наказание — три года лишения свободы.

Именно во время судебного процесса были еще раз установлены обстоятельства преступления. В частности, что житель населенного пункта Летичевка, проживал здесь со своей семьей. Откуда у молодого отца появилась мысль, что малыш — не его ребенок, неизвестно. Поэтому он и не чувствовал искренних родительских чувств к ребенку, так как считал, что женщина "приобрела" мальчика на стороне.

Как установили журналисты, 9 января малыша невозможно было успокоить, он заходился от плача. Отец держал мальчика на руках, но это не помогало. Он рассердился и кинул его в колыбель. В тот момент ребенок стукнулся головкой об твердую деревянную спинку и тяжело травмировались. Получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Испуганные родители бросились на помощь, вызвали врачей, но и те не смогли спасти крохе жизнь.

Полицейские, которые осуществляли расследование, открыли соответствующее уголовное производство, отмечая, что это убийство по неосторожности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкасской области 7-летнюю девочку сбила "Газель" на глазах у матери.


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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100019769
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