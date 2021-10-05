Убил 4-месячного сына: новые подробности о смерти ребенка на Черкащине

В Черкасской области местное судебное учреждение поселка Маньковка после судебного разбирательства назначило наказание местному жителю, который лишил жизни своего крошечного малыша. Об этом сообщает УНИАН.

Суд вынес приговор мужчине, который убил своего маленького сына (фото из открытых источников)

Судья заслушал показания обвиняемого, свидетелей и всех других, причастных к этой трагедии в закрытом режиме. Подозреваемый житель области признал свою вину и осознал, что натворил. Председательствующий на процессе принял во внимание то обстоятельство, что перепуганный отец делал все, чтобы привести в чувство своего 4-месячного малыша. Также он активно сотрудничал со следствием при расследовании.

Но с подсудимого не сняли вину за совершение преступления, которое квалифицировалось по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса. Это — убийство по неосторожности. Соответственно, мужчине присудили соответствующее наказание — три года лишения свободы.

Именно во время судебного процесса были еще раз установлены обстоятельства преступления. В частности, что житель населенного пункта Летичевка, проживал здесь со своей семьей. Откуда у молодого отца появилась мысль, что малыш — не его ребенок, неизвестно. Поэтому он и не чувствовал искренних родительских чувств к ребенку, так как считал, что женщина "приобрела" мальчика на стороне.

Как установили журналисты, 9 января малыша невозможно было успокоить, он заходился от плача. Отец держал мальчика на руках, но это не помогало. Он рассердился и кинул его в колыбель. В тот момент ребенок стукнулся головкой об твердую деревянную спинку и тяжело травмировались. Получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Испуганные родители бросились на помощь, вызвали врачей, но и те не смогли спасти крохе жизнь.

Полицейские, которые осуществляли расследование, открыли соответствующее уголовное производство, отмечая, что это убийство по неосторожности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкасской области 7-летнюю девочку сбила "Газель" на глазах у матери.

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